https://arabic.sputniknews.com/20220401/مقتل-7-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-في-هجمات-استهدفتهم-شرقي-سوريا-1060748800.html

مقتل 7 مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجمات استهدفتهم شرقي سوريا

مقتل 7 مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجمات استهدفتهم شرقي سوريا

قتل 7 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي مجهول الجنسية، ومعهم 4 عمّال مدنيين متعاونين مع تنظيم "قسد"، وأصيب آخرون في سلسلة من الهجمات والحوادث خلال... 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T17:36+0000

2022-04-01T17:36+0000

2022-04-01T17:40+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وأفادت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن "قياديا في تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي قتل وأصيب مسلحون آخرون في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارتهم التي كانت تقلهم في ريف محافظة الحسكة، اليوم الجمعة الأول من نيسان/ أبريل".وتابعت المصادر أن "طائرة مسيرة قصفت سيارة من نوع "آتش ون"، على الطريق الدولي (M4) شمال شرقي الحسكة كان بداخلها قيادي بارز من تنظيم "قسد"، لم تعرف هويته وجنسيته حتى الآن، وقد لقي مصرعه على الفور خلال الهجوم".وفي استهداف أخر، أكدت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن 3 مسلحين من تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي قتلوا، اليوم الجمعة، وأصيب آخرون بجروح جراء هجوم مسلح بقذيفة (آر بي جي) استهدف سيارتهم على طريق (أبيض) جنوب غربي محافظة الحسكة.وكان قبل ساعات من الهجوم الثاني، قتل 3 مسلحين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، كانوا يستقلونها في بلدة (الصور) شمالي محافظة ديرالزور، بحسب المصادر.وفي حادث منفصل، قتل 4 عمّال مدنيين متعاونين مع تنظيم "قسد" إثر انهيار نفق كانوا يحفرونه للتنظيم في منطقة المالكية شمال شرقي الحسكة.وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" أن أربعة عمّال طمرتهم الأتربة بعد انهيار نفق قيد الحفر تابع لتنظيم "قسد" قرب قرية "مزيريب" في منطقة المالكية، مشيرةً إلى أنّ العمّال توفوا على الفور.وأوضحت المصادر أنّه في أثناء تفقد عمّال الوردية المسائية في ورشة حفر النفق، فُقد الاتصال بأربعة منهم، وبعد ساعات من البحث والتقّصي تبيّن أنّهم دُفنوا تحت ركام نفقٍ انهار عليهم، خلال عملهم في حفرة، وذكرت المصادر أنّ من بين المتوفين اثنين من الجنسية العراقية، وأنّ "قسد" استغلت ظروفهم المعيشية وجلبتهم من مخيم "خان الجبل" للاجئين في ريف مدينة المالكية، الذي تديره "قسد".

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