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https://arabic.sputniknews.com/20220401/ملايين-البريطانيين-يدخلون-دائرة-فقر-الوقود-اعتبارا-من-1-أبريل-1060745712.html
ملايين البريطانيين يدخلون دائرة "فقر الوقود" اعتبارا من 1 أبريل
ملايين البريطانيين يدخلون دائرة "فقر الوقود" اعتبارا من 1 أبريل
حذرت دراسة جديدة صدرت اليوم الجمعة، من أن عدد الأسر الإنجليزية التي تعاني من "فقر الوقود" سيتضاعف إلى 5 ملايين اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان، حيث يستعد البريطانيون... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:22+0000
2022-04-01T16:22+0000
اقتصاد
بريطانيا
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وذكرت مؤسسة "ريزوليوشن" البحثية، أنه نتيجة لارتفاع الأسعار الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، فإن 2.5 مليون أسرة في إنجلترا ستغرق في "ضغوط الوقود"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة في بريطانيا اعتبارا من اليوم، بعد أن أعلنت الهيئة المنظمة لسوق الطاقة في البلاد، في فبراير/ شباط، أنها ستزيد سقف أسعارها بنسبة قياسية بلغت 54% اعتبارا من الأول من أبريل.يحدد سقف سعر الذي تحدد الهيئة "أوفجيم" المبلغ الذي يمكن أن تتحمله الأسر في المملكة المتحدة مقابل مرافق الطاقة، وتتم مراجعته مرتين سنويا.قبل يوم الجمعة، كان الحد الأقصى للسعر يعني أن متوسط ​​فاتورة الطاقة السنوية للأسرة يتراوح بين 1277 جنيها إسترلينيا (1676 دولارا) و1370 جنيها إسترلينيا، لكن بموجب سقف السعر الجديد، يمكن أن تشهد ملايين الأسر ارتفاع فواتير الطاقة بنحو 700 جنيه إسترليني سنويا.وفقا لتقرير "ريزوليوشن"، فإن الأسر ذات الدخل المنخفض ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، حيث من المقرر أن تنفق أفقر 20% من الأسر 10% من ميزانيتها على فواتير الطاقة، فيما تنفق أغنى 20% من الأسر 4% فقط من ميزانيتها على الطاقة.تتزايد الأسعار في المملكة المتحدة بعد أن وصلت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة إلى مستويات قياسية في أوروبا العام الماضي، بسبب عدد من العوام بما في ذلك انخفاض المخزونات وتراجع الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي حتى قبل الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/أوروبا-تحت-ضغط-غير-مسبوق-تضخم-الأسعار-يبلغ-أعلى-مستوياته-على-الإطلاق-1060743933.html
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اقتصاد, بريطانيا

ملايين البريطانيين يدخلون دائرة "فقر الوقود" اعتبارا من 1 أبريل

16:22 GMT 01.04.2022
© REUTERS / Andrew Boyersطوابير لتعبئة البنزين في لونغ ستراتون، بريطانيا 10 مارس 2022
طوابير لتعبئة البنزين في لونغ ستراتون، بريطانيا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Andrew Boyers
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حذرت دراسة جديدة صدرت اليوم الجمعة، من أن عدد الأسر الإنجليزية التي تعاني من "فقر الوقود" سيتضاعف إلى 5 ملايين اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان، حيث يستعد البريطانيون لزيادة فواتير الطاقة الخاصة بهم بمئات الجنيهات الاسترلينية.
وذكرت مؤسسة "ريزوليوشن" البحثية، أنه نتيجة لارتفاع الأسعار الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، فإن 2.5 مليون أسرة في إنجلترا ستغرق في "ضغوط الوقود"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة في بريطانيا اعتبارا من اليوم، بعد أن أعلنت الهيئة المنظمة لسوق الطاقة في البلاد، في فبراير/ شباط، أنها ستزيد سقف أسعارها بنسبة قياسية بلغت 54% اعتبارا من الأول من أبريل.
يحدد سقف سعر الذي تحدد الهيئة "أوفجيم" المبلغ الذي يمكن أن تتحمله الأسر في المملكة المتحدة مقابل مرافق الطاقة، وتتم مراجعته مرتين سنويا.
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15:36 GMT
قبل يوم الجمعة، كان الحد الأقصى للسعر يعني أن متوسط ​​فاتورة الطاقة السنوية للأسرة يتراوح بين 1277 جنيها إسترلينيا (1676 دولارا) و1370 جنيها إسترلينيا، لكن بموجب سقف السعر الجديد، يمكن أن تشهد ملايين الأسر ارتفاع فواتير الطاقة بنحو 700 جنيه إسترليني سنويا.
وفقا لتقرير "ريزوليوشن"، فإن الأسر ذات الدخل المنخفض ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، حيث من المقرر أن تنفق أفقر 20% من الأسر 10% من ميزانيتها على فواتير الطاقة، فيما تنفق أغنى 20% من الأسر 4% فقط من ميزانيتها على الطاقة.
تتزايد الأسعار في المملكة المتحدة بعد أن وصلت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة إلى مستويات قياسية في أوروبا العام الماضي، بسبب عدد من العوام بما في ذلك انخفاض المخزونات وتراجع الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي حتى قبل الأزمة الأوكرانية.
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