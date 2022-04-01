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موريتانيا تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة
موريتانيا تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة
أعلن محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الموريتاني، اليوم الجمعة، عن أعضاء حكومته الجديدة التي شهدت تغيير عدد من الوجوه. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T08:28+0000
2022-04-01T08:28+0000
العالم العربي
موريتانيا
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ونقلت وكالة "رويترز"، صباح اليوم الجمعة، عن مرسوم رئاسي موريتاني، أن رئيس البلاد قد عين حكومة جديدة في نواكشوط، في ظل تقديم رئيس الوزراء، محمد ولد بلال، الثلاثاء الماضي، لاستقالته قبل إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.وتولى محمد سالم ولد مرزوك، حقيبة الخارجية، تاركا منصب وزير الداخلية الذي حل محله، محمد أحمد ولد محمد الأمين، حيث سبق أن تولى منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية.وفي الوقت الذي بقي فيه وزراء الحقائب السيادية في موريتانيا في مناصبهم، وبينهم وزيرا العدل والشؤون الإسلامية، تتميز الحكومة الجديدة في البلاد بمغادرة وزراء مناصبهم وبروز وجوه جديدة.وتضم الحكومة الجديدة 4 نساء، مقابل 6 في الحكومة السابقة، فيما تولى يحيى ولد أحمد الواقف، مهمة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بعدما كان رئيسا للوزراء في عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، الذي أطاحه انقلاب، في العام 2009.وأكد يحيى ولد أحمد الواقف أثناء تلاوته المرسوم الرئاسي بتشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة أن هذا التغيير جاء حرصا من الرئيس الغزاوني على ضخ دماء جديدة في عمل الحكومة في البلاد، ورفع مستوى أداء الإدارة وكفاءتها وقربها من المواطن.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/بعد-انتقاد-الرئيس-لها-ما-دلالات-استقالة-الحكومة-في-موريتانيا؟-1060714548.html
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العالم العربي, موريتانيا

موريتانيا تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

08:28 GMT 01.04.2022
© AFP 2022 / SIA KAMBOUالمرشح ووزير الدفاع السابق في موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني
المرشح ووزير الدفاع السابق في موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AFP 2022 / SIA KAMBOU
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أعلن محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الموريتاني، اليوم الجمعة، عن أعضاء حكومته الجديدة التي شهدت تغيير عدد من الوجوه.
ونقلت وكالة "رويترز"، صباح اليوم الجمعة، عن مرسوم رئاسي موريتاني، أن رئيس البلاد قد عين حكومة جديدة في نواكشوط، في ظل تقديم رئيس الوزراء، محمد ولد بلال، الثلاثاء الماضي، لاستقالته قبل إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
المرشح ووزير الدفاع السابق في موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
بعد انتقاد الرئيس لها… ما دلالات استقالة الحكومة في موريتانيا؟
أمس, 22:30 GMT
وتولى محمد سالم ولد مرزوك، حقيبة الخارجية، تاركا منصب وزير الداخلية الذي حل محله، محمد أحمد ولد محمد الأمين، حيث سبق أن تولى منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية.
وفي الوقت الذي بقي فيه وزراء الحقائب السيادية في موريتانيا في مناصبهم، وبينهم وزيرا العدل والشؤون الإسلامية، تتميز الحكومة الجديدة في البلاد بمغادرة وزراء مناصبهم وبروز وجوه جديدة.
وتضم الحكومة الجديدة 4 نساء، مقابل 6 في الحكومة السابقة، فيما تولى يحيى ولد أحمد الواقف، مهمة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بعدما كان رئيسا للوزراء في عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، الذي أطاحه انقلاب، في العام 2009.
وأكد يحيى ولد أحمد الواقف أثناء تلاوته المرسوم الرئاسي بتشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة أن هذا التغيير جاء حرصا من الرئيس الغزاوني على ضخ دماء جديدة في عمل الحكومة في البلاد، ورفع مستوى أداء الإدارة وكفاءتها وقربها من المواطن.
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