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الأمن الروسي: القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام"
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220401/موسكو-الناتو-يخشى-الصدام-مع-روسيا-لكنه-يقاتل-حتى-آخر-أوكراني-والحوار-السياسي-مستحيل-الآن-1060717490.html
موسكو: الناتو يخشى الصدام مع روسيا لكنه يقاتل "حتى آخر أوكراني" والحوار السياسي مستحيل الآن
موسكو: الناتو يخشى الصدام مع روسيا لكنه يقاتل "حتى آخر أوكراني" والحوار السياسي مستحيل الآن
قال نيكولاي كوبرينتس، مدير إدارة التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية الروسية، إن الناتو يخشى الصدام المباشر مع روسيا، لكنه يعتزم القتال "حتى آخر أوكراني". 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T06:34+0000
2022-04-01T06:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الناتو
روسيا
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وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "إنهم يخشون من الصدام المباشر مع بلدنا. لكنهم يعتزمون القتال "حتى آخر أوكراني".وأضاف أن "الحوار السياسي مع الناتو في ظروف اليوم مستحيل، والحلف أسقط كل التعاون العملي الذي تم بناؤه على مر السنين".يشار إلى أن روسيا كانت قد بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد قوات كييف.ورداً على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، شملت إغلاق المجال الجوي وإجراءات تقييدية تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية، فيما قررت بعض الشركات الأجنبية مغادرة روسيا تمامًا.
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الناتو, روسيا

موسكو: الناتو يخشى الصدام مع روسيا لكنه يقاتل "حتى آخر أوكراني" والحوار السياسي مستحيل الآن

06:34 GMT 01.04.2022
© REUTERS / Marko Djuricaالقوات المسلحة الأوكرانية، قرية لوكيانوفكا، أوكرانيا 28 مارس 2022
القوات المسلحة الأوكرانية، قرية لوكيانوفكا، أوكرانيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Marko Djurica
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قال نيكولاي كوبرينتس، مدير إدارة التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية الروسية، إن الناتو يخشى الصدام المباشر مع روسيا، لكنه يعتزم القتال "حتى آخر أوكراني".
وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "إنهم يخشون من الصدام المباشر مع بلدنا. لكنهم يعتزمون القتال "حتى آخر أوكراني".
وأضاف أن "الحوار السياسي مع الناتو في ظروف اليوم مستحيل، والحلف أسقط كل التعاون العملي الذي تم بناؤه على مر السنين".
يشار إلى أن روسيا كانت قد بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد قوات كييف.
ورداً على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، شملت إغلاق المجال الجوي وإجراءات تقييدية تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية، فيما قررت بعض الشركات الأجنبية مغادرة روسيا تمامًا.
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