https://arabic.sputniknews.com/20220401/موسكو-تعتزم-تقديم-خطاب-جديد-أمام-مجلس-الأمن-بشأن-الأنشطة-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1060743636.html
موسكو تعتزم تقديم خطاب جديد أمام مجلس الأمن بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
موسكو تعتزم تقديم خطاب جديد أمام مجلس الأمن بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
أعلن نائب مندوب روسيا الدئم لدى مجلس الأمن، ديمتري بوليانسكي أن موسكو تعتزم تقديم خطاب جديد أمام المجلس، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T15:29+0000
2022-04-01T15:29+0000
2022-04-01T15:50+0000
روسيا
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وقال بوليانسكي، للصحفيين اليوم الجمعة "نعتزم عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن" صيغة آريا "في 6 أبريل في الساعة 10 صباحًا بتوقيت نيويورك لمناقشة مجموعة واسعة من التهديدات للسلام والأمن الدوليين التي تشكلها الأنشطة البيولوجية العسكرية في جميع أنحاء العالم. سيكون النطاق اوسع الى حد ما من اوكرانيا".وأضاف بوليانسكي أن خبراء مستقلين في الأسلحة البيولوجية سيشاركون في الحدث.
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روسيا
موسكو تعتزم تقديم خطاب جديد أمام مجلس الأمن بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
15:29 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 15:50 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن نائب مندوب روسيا الدئم لدى مجلس الأمن، ديمتري بوليانسكي أن موسكو تعتزم تقديم خطاب جديد أمام المجلس، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.
وقال بوليانسكي، للصحفيين اليوم الجمعة "نعتزم عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن" صيغة آريا "في 6 أبريل في الساعة 10 صباحًا بتوقيت نيويورك لمناقشة مجموعة واسعة من التهديدات للسلام والأمن الدوليين التي تشكلها الأنشطة البيولوجية العسكرية في جميع أنحاء العالم. سيكون النطاق اوسع الى حد ما من اوكرانيا".
وأضاف بوليانسكي أن خبراء مستقلين في الأسلحة البيولوجية سيشاركون في الحدث.