https://arabic.sputniknews.com/20220401/نادي-ذئاب-الليل-الروسي-لعشاق-الدراجات-النارية-بصدد-إطلاق-دراجة-محلية-الصنع-1060740065.html
نادي "ذئاب الليل" الروسي بصدد إطلاق دراجة نارية محلية الصنع
نادي "ذئاب الليل" الروسي بصدد إطلاق دراجة نارية محلية الصنع
اعتزم نادي "ناتشنيه فولكي" أو (ذئاب الليل)، الخاص بعشاق الدراجات النارية في روسيا، تطوير دراجة نارية روسية لتحل محل الدراجات النارية الأجنبية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T14:24+0000
2022-04-01T14:24+0000
2022-04-01T14:25+0000
روسيا
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ويستعد النادي لتقديم دراجة نارية من تصميمه إلى السوق الروسية، من قبل رئيس النادي ألكسندر زالدوستانوف، حسبما نشره موقع "غازيتا.رو" الروسي.وأضاف زالدوستانوف: "نحن بحاجة لصنع دراجتنا النارية الخاصة، وهذا العمل يجري على قدم وساق بالفعل، دع الناس يتحلون ببعض الصبر، سيكون لروسيا دراجتها النارية الخاصة، أعدك بذلك".وأوضح زالداستانوف: "المحرك الذي صممه للدراجة النارية الروسية الجديدة جاهز بالفعل بنسبة 85%، بالإضافة إلى ذلك، وتم تشكيل فريق من المهندسين، وقريبًا سيتم تقديم النموذج الأولي من الدراجة لعامة الناس".وبخصوص قرار الشركات الأجنبية تعليق توريد السيارات لروسيا، أكد زالدوستانوف أنه "في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة، لا خيار لروسيا إلا بالاعتماد على نفسها من حيث الإنتاج".وأضاف: "لن نضطر فقط إلى التخلي عن الدراجات النارية المستوردة، ولكن سيتعين علينا التخلي عن الكثير من الأشياء، من أجل رفاهنا، باعتمادنا فقط على أنفسنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/زاخاروفا-تعلق-على-رفض-شانيل-بيع-حقيبة-لامرأة-روسية-1060733679.html
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روسيا
نادي "ذئاب الليل" الروسي بصدد إطلاق دراجة نارية محلية الصنع
14:24 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 14:25 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
اعتزم نادي "ناتشنيه فولكي" أو (ذئاب الليل)، الخاص بعشاق الدراجات النارية في روسيا، تطوير دراجة نارية روسية لتحل محل الدراجات النارية الأجنبية.
ويستعد النادي لتقديم دراجة نارية من تصميمه إلى السوق الروسية، من قبل رئيس النادي ألكسندر زالدوستانوف، حسبما نشره موقع "غازيتا.رو" الروسي
.
وأضاف زالدوستانوف: "نحن بحاجة لصنع دراجتنا النارية الخاصة، وهذا العمل يجري على قدم وساق بالفعل، دع الناس يتحلون ببعض الصبر، سيكون لروسيا دراجتها النارية الخاصة، أعدك بذلك".
وأوضح زالداستانوف: "المحرك الذي صممه للدراجة النارية الروسية الجديدة جاهز بالفعل بنسبة 85%، بالإضافة إلى ذلك، وتم تشكيل فريق من المهندسين، وقريبًا سيتم تقديم النموذج الأولي من الدراجة لعامة الناس".
وبخصوص قرار الشركات الأجنبية تعليق توريد السيارات لروسيا، أكد زالدوستانوف أنه "في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة، لا خيار لروسيا إلا بالاعتماد على نفسها من حيث الإنتاج".
وأضاف: "لن نضطر فقط إلى التخلي عن الدراجات النارية المستوردة، ولكن سيتعين علينا التخلي عن الكثير من الأشياء، من أجل رفاهنا، باعتمادنا فقط على أنفسنا".