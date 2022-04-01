عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/نشطاء-المناخ-يغلقون-محطات-النفط-في-جميع-أنحاء-بريطانيا-1060731810.html
نشطاء المناخ يغلقون محطات النفط في جميع أنحاء بريطانيا
نشطاء المناخ يغلقون محطات النفط في جميع أنحاء بريطانيا
قام نشطاء المناخ بإغلاق محطات النفط في جميع أنحاء المملكة المتحدة احتجاجًا على استخدام الوقود الأحفوري. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:24+0000
2022-04-01T11:24+0000
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1050317018_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_e857b1b9e17ca5b321ef6f9676f635a7.jpg
ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، فقد أغلق مئات من نشطاء المناخ الطرق المؤدية إلى 10 محطات نفطية في جميع أنحاء المملكة المتحدة احتجاجًا على استخدام الوقود الأحفوري.ودعت مجموعة النفط البيئية، اليوم الجمعة، الحكومة إلى وقف أي توسع في إنتاج النفط والغاز.وحسب بيان لها أكدت أن "مئات من مؤيدي دعوتها للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، أغلقوا محطات نفط رئيسية في 10 مواقع في جميع أنحاء البلاد مع احتمال وجود إمدادات الوقود إلى لندن والجنوب الشرقي".وقالت جماعة "تمرد الانقراض" و"إنسوليت بريطانيا" ومجموعات أخرى من حملات حماية البيئة إنها دعمت الاحتجاج وطلبوا من نشطائهم الانضمام إليه.من جانبها، أكدت إدارات الشرطة في إسيكس وبرمنغهام أنها تتعامل مع حوادث في مواقع مختلفة، مشيرة إلى أنها قبضت على ما لا يقل عن ستة أشخاص في أحد الاحتجاجات.
https://arabic.sputniknews.com/20210912/دراسة-الأشجار-الميتة-تطلق-انبعاثات-كربونية-أكثر-من-حرق-الوقود-الأحفوري-1050120621.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1050317018_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2322aa0e8dab80d94491a45f09ebb6ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا

نشطاء المناخ يغلقون محطات النفط في جميع أنحاء بريطانيا

11:24 GMT 01.04.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYأزمة وقود حادة في بريطانيا
أزمة وقود حادة في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
تابعنا عبرTelegram
قام نشطاء المناخ بإغلاق محطات النفط في جميع أنحاء المملكة المتحدة احتجاجًا على استخدام الوقود الأحفوري.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، فقد أغلق مئات من نشطاء المناخ الطرق المؤدية إلى 10 محطات نفطية في جميع أنحاء المملكة المتحدة احتجاجًا على استخدام الوقود الأحفوري.
أشجار ميتة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2021
دراسة: الأشجار الميتة تطلق انبعاثات كربونية أكثر من حرق الوقود الأحفوري
12 سبتمبر 2021, 12:09 GMT
ودعت مجموعة النفط البيئية، اليوم الجمعة، الحكومة إلى وقف أي توسع في إنتاج النفط والغاز.
وحسب بيان لها أكدت أن "مئات من مؤيدي دعوتها للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، أغلقوا محطات نفط رئيسية في 10 مواقع في جميع أنحاء البلاد مع احتمال وجود إمدادات الوقود إلى لندن والجنوب الشرقي".

ونشرت المجموعة أيضًا صورًا لأشخاص يجلسون عند مداخل محطات النفط وفوق ناقلات النفط في إسيكس وبرمنغهام وساوثامبتون.

وقالت جماعة "تمرد الانقراض" و"إنسوليت بريطانيا" ومجموعات أخرى من حملات حماية البيئة إنها دعمت الاحتجاج وطلبوا من نشطائهم الانضمام إليه.
من جانبها، أكدت إدارات الشرطة في إسيكس وبرمنغهام أنها تتعامل مع حوادث في مواقع مختلفة، مشيرة إلى أنها قبضت على ما لا يقل عن ستة أشخاص في أحد الاحتجاجات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала