https://arabic.sputniknews.com/20220401/نشطاء-المناخ-يغلقون-محطات-النفط-في-جميع-أنحاء-بريطانيا-1060731810.html
نشطاء المناخ يغلقون محطات النفط في جميع أنحاء بريطانيا
نشطاء المناخ يغلقون محطات النفط في جميع أنحاء بريطانيا
قام نشطاء المناخ بإغلاق محطات النفط في جميع أنحاء المملكة المتحدة احتجاجًا على استخدام الوقود الأحفوري. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:24+0000
2022-04-01T11:24+0000
2022-04-01T11:24+0000
بريطانيا
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ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، فقد أغلق مئات من نشطاء المناخ الطرق المؤدية إلى 10 محطات نفطية في جميع أنحاء المملكة المتحدة احتجاجًا على استخدام الوقود الأحفوري.ودعت مجموعة النفط البيئية، اليوم الجمعة، الحكومة إلى وقف أي توسع في إنتاج النفط والغاز.وحسب بيان لها أكدت أن "مئات من مؤيدي دعوتها للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، أغلقوا محطات نفط رئيسية في 10 مواقع في جميع أنحاء البلاد مع احتمال وجود إمدادات الوقود إلى لندن والجنوب الشرقي".وقالت جماعة "تمرد الانقراض" و"إنسوليت بريطانيا" ومجموعات أخرى من حملات حماية البيئة إنها دعمت الاحتجاج وطلبوا من نشطائهم الانضمام إليه.من جانبها، أكدت إدارات الشرطة في إسيكس وبرمنغهام أنها تتعامل مع حوادث في مواقع مختلفة، مشيرة إلى أنها قبضت على ما لا يقل عن ستة أشخاص في أحد الاحتجاجات.
https://arabic.sputniknews.com/20210912/دراسة-الأشجار-الميتة-تطلق-انبعاثات-كربونية-أكثر-من-حرق-الوقود-الأحفوري-1050120621.html
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بريطانيا
نشطاء المناخ يغلقون محطات النفط في جميع أنحاء بريطانيا
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قام نشطاء المناخ بإغلاق محطات النفط في جميع أنحاء المملكة المتحدة احتجاجًا على استخدام الوقود الأحفوري.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، فقد أغلق مئات من نشطاء المناخ الطرق المؤدية
إلى 10 محطات نفطية في جميع أنحاء المملكة المتحدة احتجاجًا على استخدام الوقود الأحفوري.
12 سبتمبر 2021, 12:09 GMT
ودعت مجموعة النفط البيئية، اليوم الجمعة، الحكومة إلى وقف أي توسع
في إنتاج النفط والغاز.
وحسب بيان لها أكدت أن "مئات من مؤيدي دعوتها للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، أغلقوا محطات نفط رئيسية في 10 مواقع في جميع أنحاء البلاد مع احتمال وجود إمدادات الوقود إلى لندن والجنوب الشرقي".
ونشرت المجموعة أيضًا صورًا لأشخاص يجلسون عند مداخل محطات النفط وفوق ناقلات النفط في إسيكس وبرمنغهام وساوثامبتون.
وقالت جماعة "تمرد الانقراض" و"إنسوليت بريطانيا" ومجموعات أخرى من حملات حماية البيئة إنها دعمت الاحتجاج وطلبوا من نشطائهم الانضمام إليه.
من جانبها، أكدت إدارات الشرطة في إسيكس وبرمنغهام أنها تتعامل مع حوادث
في مواقع مختلفة، مشيرة إلى أنها قبضت على ما لا يقل عن ستة أشخاص في أحد الاحتجاجات.