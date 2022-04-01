https://arabic.sputniknews.com/20220401/نقيب-تجار-المواد-الغذائية-الأردني-أسعار-السلع-الرمضانية-مستقرة-ولم-تزد-عن-العام-الماضي-1060738497.html
نقيب تجار المواد الغذائية الأردني: أسعار السلع الرمضانية مستقرة ولم تزد عن العام الماضي
نقيب تجار المواد الغذائية الأردني: أسعار السلع الرمضانية مستقرة ولم تزد عن العام الماضي
أكد نقيب تجار المواد الغذائية الأردني خليل الحاج توفيق، أن أسعار السلع الرمضانية مستقرة ولم تزد عن العام الماضي. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T13:46+0000
2022-04-01T13:46+0000
2022-04-01T13:46+0000
أخبار الأردن
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وحسب تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، قال توفيق: "أسعار السلع الرمضانية مستقرة ولم تزد عن العام الماضي وبخاصة التمور والمكسرات وقمر الدين".وأوضح أن "حركة التسوق والشراء طالت مختلف أصناف المواد الغذائية والأساسية، لافتا إلى وجود ما وصفه بـ "الطلب العقلاني الواعي" من المواطن بالتعامل مع الكميات التي يشتريها.وعن أسباب هذا التحسن، ذكر توفيق أنه يعود إلى "تزامن حلول الشهر الفضيل مع صرف الرواتب الشهرية للقطاعين العام والخاص"، وهو ما انعكس، بحسبه، على حركة مبيعات القطاع إلى جانب إلغاء كل الإجراءات المتعلقة بالإغلاقات والحظر".وتوقع النقابي الأردني أن "يشهد يوم غد السبت طلباً لافتاً على شراء المواد الغذائية وبخاصة الطازجة والدواجن والخضار واللحوم ومشتقات الألبان"، مؤكداً أن أسعار السلع والمواد الغذائية "لم ترتفع من جديد جراء زيادة الطلب".ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة في المملكة، ويضم حاليًا 14 الف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد، نصفها في العاصمة عمان وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20210225/الأردن-الأغذية-العالمي-يعتذر-بسبب-البسكويت-المحشي-المخصص-للطلبة-1048207776.html
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أخبار الأردن
نقيب تجار المواد الغذائية الأردني: أسعار السلع الرمضانية مستقرة ولم تزد عن العام الماضي
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أكد نقيب تجار المواد الغذائية الأردني خليل الحاج توفيق، أن أسعار السلع الرمضانية مستقرة ولم تزد عن العام الماضي.
وحسب تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية
(بترا)، قال توفيق: "أسعار السلع الرمضانية مستقرة ولم تزد عن العام الماضي وبخاصة التمور والمكسرات وقمر الدين".
25 فبراير 2021, 09:16 GMT
وأوضح أن "حركة التسوق والشراء طالت مختلف أصناف المواد الغذائية والأساسية، لافتا إلى وجود ما وصفه بـ "الطلب العقلاني الواعي" من المواطن بالتعامل مع الكميات التي يشتريها.
وأشار إلى أن "قطاع المواد الغذائية شهد تحسناً لافتاً مع حلول شهر رمضان الفضيل، مقارنة مع العام الماضي الذي كان تحت قبضة جائحة فيروس كورونا".
وعن أسباب هذا التحسن، ذكر توفيق أنه يعود إلى "تزامن حلول الشهر الفضيل مع صرف الرواتب الشهرية للقطاعين العام والخاص"، وهو ما انعكس، بحسبه، على حركة مبيعات القطاع إلى جانب إلغاء كل الإجراءات المتعلقة بالإغلاقات والحظر".
وتوقع النقابي الأردني أن "يشهد يوم غد السبت طلباً لافتاً على شراء المواد الغذائية وبخاصة الطازجة والدواجن والخضار واللحوم ومشتقات الألبان"، مؤكداً أن أسعار السلع والمواد الغذائية "لم ترتفع من جديد جراء زيادة الطلب".
يشار إلى أن الأردن يستورد مواد غذائية بما يقارب 4 مليارات دولار سنوياً، منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.
ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة في المملكة، ويضم حاليًا 14 الف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد، نصفها في العاصمة عمان وفرت ما يقارب
200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.