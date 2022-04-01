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واشنطن تلغي تجربة صاروخ عابر للقارات لمنع التوتر في المجال النووي
واشنطن تلغي تجربة صاروخ عابر للقارات لمنع التوتر في المجال النووي
ألغت الولايات المتحدة تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات "ماينوت مان-3" المخططة سابقا، وذلك من أجل منع التوتر في المجال النووي مع روسيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T21:52+0000
2022-04-01T21:52+0000
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واشنطن– سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به وكالة رويترز مع الإشارة إلى ممثلة القوات الجوية الأمريكية، آين ستيفانيك، ألغت الولايات المتحدة التجارب من أجل إظهار عدم وجود خطط زيادة مستوى استعداد القوات النووية.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية فقط في حال وجود تهديد حقيقي للبلاد.وأوضح بيسكوف لشبكة "سي إن إن": "لدينا مفهوم للأمن القومي، إذا كان هناك تهديد لوجود البلد، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا".ووفقا لبيسكوف، فإن جدول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مرن تمامًا، ولهذا السبب لم يخوض في التفاصيل حول موعد الجولة التالية من المفاوضات.وأضاف بيسكوف: "إنها معروفة (المطالب) للجانب الأوكراني، وتم توضيحها شفويا وصياغتها في صورة كتابية، وقد تم تسليم مسودات الوثائق منذ عدة أيام مضت للأوكرانيين. الجانب الأوكراني رد على بعضها ولم يرد على البعض الآخر".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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واشنطن تلغي تجربة صاروخ عابر للقارات لمنع التوتر في المجال النووي

21:52 GMT 01.04.2022
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صاروخ بالستي عابر للقارات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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ألغت الولايات المتحدة تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات "ماينوت مان-3" المخططة سابقا، وذلك من أجل منع التوتر في المجال النووي مع روسيا.
واشنطن– سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به وكالة رويترز مع الإشارة إلى ممثلة القوات الجوية الأمريكية، آين ستيفانيك، ألغت الولايات المتحدة التجارب من أجل إظهار عدم وجود خطط زيادة مستوى استعداد القوات النووية.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية فقط في حال وجود تهديد حقيقي للبلاد.
وأوضح بيسكوف لشبكة "سي إن إن": "لدينا مفهوم للأمن القومي، إذا كان هناك تهديد لوجود البلد، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا".
ووفقا لبيسكوف، فإن جدول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مرن تمامًا، ولهذا السبب لم يخوض في التفاصيل حول موعد الجولة التالية من المفاوضات.
وأضاف بيسكوف: "إنها معروفة (المطالب) للجانب الأوكراني، وتم توضيحها شفويا وصياغتها في صورة كتابية، وقد تم تسليم مسودات الوثائق منذ عدة أيام مضت للأوكرانيين. الجانب الأوكراني رد على بعضها ولم يرد على البعض الآخر".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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