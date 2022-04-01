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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزارة-الخارجية-الروسية-موسكو-لن-تترك-دون-رد-الإجراءات-العدائية-للاتحاد-الأوروبي-1060715332.html
وزارة الخارجية الروسية: موسكو لن تترك دون رد الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي
وزارة الخارجية الروسية: موسكو لن تترك دون رد الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لن تترك دون رد الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي، وتأمل أن تدرك بروكسل أن المواجهة مع روسيا ليست في مصلحتها. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T00:55+0000
2022-04-01T00:56+0000
روسيا
العملية العسكرية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدير إدارة التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية، نيكولاي كوبرينتس، في حديث لوكالة "سبوتنيك": إن "إجراءات الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد "، مشيرا إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي، ربما، سيفهمون أخيرا أن المواجهة ليست في مصلحتهم".وأضاف: "عقوبات بروكسل غير المسؤولة قد تؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للأوروبيين العاديين".ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-28-منشأة-عسكرية-في-أوكرانيا-1060707358.html
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وزارة الخارجية الروسية: موسكو لن تترك دون رد الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي

00:55 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 00:56 GMT 01.04.2022)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لن تترك دون رد الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي، وتأمل أن تدرك بروكسل أن المواجهة مع روسيا ليست في مصلحتها.
موسكو - سبوتنيك. وقال مدير إدارة التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية، نيكولاي كوبرينتس، في حديث لوكالة "سبوتنيك": إن "إجراءات الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد "، مشيرا إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي، ربما، سيفهمون أخيرا أن المواجهة ليست في مصلحتهم".
وأضاف: "عقوبات بروكسل غير المسؤولة قد تؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للأوروبيين العاديين".
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
الدفاع الروسية تعلن تدمير 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا
أمس, 18:21 GMT
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:49 GMT
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