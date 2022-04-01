https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزارة-الخارجية-الروسية-موسكو-لن-تترك-دون-رد-الإجراءات-العدائية-للاتحاد-الأوروبي-1060715332.html
وزارة الخارجية الروسية: موسكو لن تترك دون رد الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي
وزارة الخارجية الروسية: موسكو لن تترك دون رد الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لن تترك دون رد الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي، وتأمل أن تدرك بروكسل أن المواجهة مع روسيا ليست في مصلحتها. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T00:55+0000
2022-04-01T00:55+0000
2022-04-01T00:56+0000
روسيا
العملية العسكرية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال مدير إدارة التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية، نيكولاي كوبرينتس، في حديث لوكالة "سبوتنيك": إن "إجراءات الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد "، مشيرا إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي، ربما، سيفهمون أخيرا أن المواجهة ليست في مصلحتهم".وأضاف: "عقوبات بروكسل غير المسؤولة قد تؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للأوروبيين العاديين".ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-28-منشأة-عسكرية-في-أوكرانيا-1060707358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزارة الخارجية الروسية: موسكو لن تترك دون رد الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي
00:55 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 00:56 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لن تترك دون رد الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي، وتأمل أن تدرك بروكسل أن المواجهة مع روسيا ليست في مصلحتها.
موسكو - سبوتنيك
. وقال مدير إدارة التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية، نيكولاي كوبرينتس، في حديث لوكالة "سبوتنيك
": إن "إجراءات الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد "، مشيرا إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي، ربما، سيفهمون أخيرا أن المواجهة ليست في مصلحتهم".
وأضاف: "عقوبات بروكسل غير المسؤولة قد تؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للأوروبيين العاديين".
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض
إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.