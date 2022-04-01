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https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزارة-الموارد-الطبيعية-الروسية-تؤكد-نمو-الاحتياطيات-المعدنية-في-2021-بنسبة-100-1060736696.html
وزارة الموارد الطبيعية الروسية تؤكد نمو الاحتياطيات المعدنية في 2021 بنسبة 100%
وزارة الموارد الطبيعية الروسية تؤكد نمو الاحتياطيات المعدنية في 2021 بنسبة 100%
صرح وزير الموارد الطبيعية الروسي، ألكسندر كوزلوف، اليوم الجمعة، بأن التعويض عن استخراج الأنواع الرئيسية من المعادن عن طريق زيادة الاحتياطيات في روسيا العام... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:52+0000
2022-04-01T12:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
احتياطي
موارد طبيعية
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موسكو- سبوتنيك. وقال كوزلوف، خلال اجتماع لجنة شؤون البيئة في مجلس الدوما: "العام الماضي، تم اكتشاف 37 منطقة جديدة لاستخراج المواد الخام الهيدروكربونية و133 منطقة لاستخراج المعادن الصلبة، منها 104 للذهب، و20 للكاولين والمواد الخام الأسمنتية، وأربعة للفحم، وثلاثة لاستخراج النحاس والزنك، واثنين لاستخراج الماس".وأضاف بأن، "تقييم نتائج عام 2021" ممتازة"، حيث تم ضمان تعويض 100بالمئة ما تم استخراجه من الأنواع الرئيسية للمعادن من خلال زيادة الاحتياطيات" لتشمل بذلك الأنواع الرئيسية للمعادن الهيدروكربونات والذهب والفضة والنحاس والنيكل والبلاتينويد.وكان كوزلوف، قد أوضح في وقت سابق أن الثروات الباطنية والموارد الطبيعية في روسيا لن تنفد أبداً، وأن روسيا تحتل مراكز رائدة في مجال إنتاج النفط والغاز وكذلك استخراج الذهب والفضة والنحاس.وأكد الوزير، أنه تتوفر في مناطق الشرق الأقصى وسيبيريا والقطب الشمالي أكبر الإمكانيات لاكتشاف احتياطيات ضخمة من الثروات الباطنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/خبيرة-في-شؤون-النفط-والغاز-من-الصعب-استبدال-الغاز-الروسي-في-أوروبا-بمصادر-أخرى-1057645922.html
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روسيا, احتياطي, موارد طبيعية

وزارة الموارد الطبيعية الروسية تؤكد نمو الاحتياطيات المعدنية في 2021 بنسبة 100%

12:52 GMT 01.04.2022
© REUTERS / Ajay Vermaالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Ajay Verma
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صرح وزير الموارد الطبيعية الروسي، ألكسندر كوزلوف، اليوم الجمعة، بأن التعويض عن استخراج الأنواع الرئيسية من المعادن عن طريق زيادة الاحتياطيات في روسيا العام الماضي تم ضمانه بالكامل.
موسكو- سبوتنيك. وقال كوزلوف، خلال اجتماع لجنة شؤون البيئة في مجلس الدوما: "العام الماضي، تم اكتشاف 37 منطقة جديدة لاستخراج المواد الخام الهيدروكربونية و133 منطقة لاستخراج المعادن الصلبة، منها 104 للذهب، و20 للكاولين والمواد الخام الأسمنتية، وأربعة للفحم، وثلاثة لاستخراج النحاس والزنك، واثنين لاستخراج الماس".
وأضاف بأن، "تقييم نتائج عام 2021" ممتازة"، حيث تم ضمان تعويض 100بالمئة ما تم استخراجه من الأنواع الرئيسية للمعادن من خلال زيادة الاحتياطيات" لتشمل بذلك الأنواع الرئيسية للمعادن الهيدروكربونات والذهب والفضة والنحاس والنيكل والبلاتينويد.
وكان كوزلوف، قد أوضح في وقت سابق أن الثروات الباطنية والموارد الطبيعية في روسيا لن تنفد أبداً، وأن روسيا تحتل مراكز رائدة في مجال إنتاج النفط والغاز وكذلك استخراج الذهب والفضة والنحاس.
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وأكد الوزير، أنه تتوفر في مناطق الشرق الأقصى وسيبيريا والقطب الشمالي أكبر الإمكانيات لاكتشاف احتياطيات ضخمة من الثروات الباطنية.
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