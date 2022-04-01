https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزيرة-فرنسية-لا-نتوقع-انقطاع-إمدادات-الغاز-الروسي-1060732072.html

وزيرة فرنسية: لا نتوقع انقطاع إمدادات الغاز الروسي

وزيرة فرنسية: لا نتوقع انقطاع إمدادات الغاز الروسي

صرحت وزيرة الانتقال الإيكولوجي الفرنسية، باربرا بومبيلي، أن طلب موسكو دفع ثمن غازها بالروبل لا ينبغي أن يؤدي إلى "انقطاع مسبق" في عمليات التسليم. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T11:28+0000

2022-04-01T11:28+0000

2022-04-01T11:28+0000

الروبل

بيع النفط

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقالت الوزيرة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية، إنها لا تخشى حدوث انقطاع في شحنات الغاز الروسي بينما طلبت موسكو دفع الفواتير بالروبل "تميل المعلومات التي تلقيناها من موسكو في الأيام والساعات الأخيرة إلى الاعتقاد بأن الشركات ستكون قادرة على الاستمرار في الدفع باليورو للبنوك، ولا سيما بنك غازبروم، التي هي نفسها، ستحول اليورو إلى الروبل".وبحسب قولها "منذ اللحظة التي تدفع فيها الشركات باليورو، يتم احترام العقود وبالتالي لا يتغير الكثير بالنسبة لشركاتنا"، مضيفة: "لذا في هذه المرحلة ليس لدينا خطر خرق هذه العقود إذا كان هذا الحل هو الحل الذي تم تنفيذه. وبالتالي، لا يوجد قطيعة من واردات الغاز الروسي".وأضافت الوزيرة "من وجهة نظرنا، فإن فرض الدفع بالروبل سيشكل انتهاكا لمعظم العقود: العقود الموقعة من قبل الشركات الفرنسية، ولا سيما مع غازبروم مقومة باليورو، وبالتالي فإن الشركات مشروعة في رفض تغيير العملة".هذا وبدأت "غازبروم" بالفعل في إخطار الأطراف المقابلة الأجنبية بالإجراء الجديد لدفع ثمن الغاز بالروبل، حسبما قالت الشركة لـRBC. وقالت "غازبروم": "تم إرسال الإخطارات بشأن إجراءات التسوية الجديدة بالروبل الروسي رسميا إلى الأطراف المقابلة اليوم".وأوضحت الشركة أنه وفقًا لمرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين في اليوم السابق، بعد الأول من أبريل، لن يتم سداد مدفوعات الغاز إلا بالروبل. وأشارت "غازبروم" إلى أنها تلتزم بالقانون و "تواصل تصدير الغاز بشكل موثوق إلى المستهلكين".

https://arabic.sputniknews.com/20220401/بيسكوف-يتحدث-عن-إمكانية-إلغاء-الدفع-بالروبل-مقابل-الغاز-بشروط-أخرى-1060729659.html

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الروبل, بيع النفط, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي