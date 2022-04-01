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https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزير-الطاقة-الروسي-حريق-مستودع-بيلغورود-تحت-السيطرة-ولن-يؤثر-على-أسعار-الوقود-في-المحطات-1060721700.html
وزير الطاقة الروسي: حريق مستودع بيلغورود تحت السيطرة ولن يؤثر على أسعار الوقود في المحطات
وزير الطاقة الروسي: حريق مستودع بيلغورود تحت السيطرة ولن يؤثر على أسعار الوقود في المحطات
قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، إن وزارة الطاقة الروسية تنتظر معلومات عن توقيت ترميم مستودع النفط في منطقة بيلغورود، فالوضع أصبح تحت السيطرة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T08:16+0000
2022-04-01T08:16+0000
روسيا
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وأضاف شولغينوف: "في الوقت الحالي، تنتظر وزارة الطاقة معلومات حول التوقيت المحتمل للترميم ووضع التشغيل لحقل الخزانات. الوضع تحت السيطرة".وتابع قائلا : "إن الحريق في مستودع شركة "روسنفت" النفطي في منطقة بيلغورود لن يؤثر على تكلفة الوقود للمستهلكين وإمدادات الوقود في المنطقة، وستساعد المناطق المجاورة، إذا لزم الأمر، على تزويد محطات وقود بيلغورود بالبنزين".في الصباح الباكر من اليوم الجمعة، اندلع حريق في مستودع نفط في بيلغورود. وبحسب حاكم المنطقة، فقد جاء ذلك نتيجة ضربة من طائرتين مروحيتين أوكرانيتين دخلت الأجواء الروسية على ارتفاع منخفض. وأفادت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أن النيران اشتعلت في ثمانية خزانات وقود، وكان هناك خطر من انتشار الحريق إلى خزانات أخرى. ووردت أنباء عن إصابة اثنين من موظفي الشركة، لكن حاكم منطقة بيلغورود أوضح بعد ذلك أن عمال مستودع النفط الذين كانوا في موقع الانفجار لم يصبوا بأذى.
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وزير الطاقة الروسي: حريق مستودع بيلغورود تحت السيطرة ولن يؤثر على أسعار الوقود في المحطات

08:16 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry / الذهاب إلى بنك الصورسيارات الإطفاء تقوم بإطفاء حريق بمستودع للنفط في بيلغورود
سيارات الإطفاء تقوم بإطفاء حريق بمستودع للنفط في بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
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قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، إن وزارة الطاقة الروسية تنتظر معلومات عن توقيت ترميم مستودع النفط في منطقة بيلغورود، فالوضع أصبح تحت السيطرة.
وأضاف شولغينوف: "في الوقت الحالي، تنتظر وزارة الطاقة معلومات حول التوقيت المحتمل للترميم ووضع التشغيل لحقل الخزانات. الوضع تحت السيطرة".
وتابع قائلا : "إن الحريق في مستودع شركة "روسنفت" النفطي في منطقة بيلغورود لن يؤثر على تكلفة الوقود للمستهلكين وإمدادات الوقود في المنطقة، وستساعد المناطق المجاورة، إذا لزم الأمر، على تزويد محطات وقود بيلغورود بالبنزين".
في الصباح الباكر من اليوم الجمعة، اندلع حريق في مستودع نفط في بيلغورود. وبحسب حاكم المنطقة، فقد جاء ذلك نتيجة ضربة من طائرتين مروحيتين أوكرانيتين دخلت الأجواء الروسية على ارتفاع منخفض. وأفادت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أن النيران اشتعلت في ثمانية خزانات وقود، وكان هناك خطر من انتشار الحريق إلى خزانات أخرى.
ووردت أنباء عن إصابة اثنين من موظفي الشركة، لكن حاكم منطقة بيلغورود أوضح بعد ذلك أن عمال مستودع النفط الذين كانوا في موقع الانفجار لم يصبوا بأذى.
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