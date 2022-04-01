عربي
لافروف: المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات نهائية حتى الآن
https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزير-لبناني-يؤكد-عدم-وجود-جدول-زمني-لاسترداد-أموال-المودعين-1060724237.html
وزير لبناني يؤكد عدم وجود جدول زمني لاسترداد أموال المودعين
وزير لبناني يؤكد عدم وجود جدول زمني لاسترداد أموال المودعين
أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، عدم وجود جدول زمني لاسترداد أموال المودعين في بلاده. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:03+0000
2022-04-01T09:03+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1056884873_0:303:3072:2031_1920x0_80_0_0_4d780eebe2086ec36e8b27b84aaf7c13.jpg
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، أوضح حمية أن الحكومة اللبنانية تطالب باسترجاع حقوق المودعين، لكنه أكد في الوقت نفسه على أنه لا يوجد جدول زمني لاسترجاع تلك الأموال.وقال حمية: "اعترضنا على صيغة ​الكابيتال كونترول​ بناءً على حقوق المودعين وسقف السحوبات، لكن لا جدول زمنيًا لاسترداد ​أموال المودعين​، وطالبنا أمس باسترجاع حقوقهم".وتساءل الوزير اللبناني: "هل هناك من يزوّدنا كم بقي من الاحتياط الإلزامي بموجب ورقة رسمية، والذي على أساسه يجب أن نحصل على مؤشرات لاتخاذ القرار بشأن الكابيتال كونترول؟".ولفت حمية، إلى أن "طلبنا من ​بلدية الغبيري​ القيمة التأجيرية للمتر المربّع لنادي الغولف​، وبناءً عليه طلبنا 40 مليار للخزينة العامة وفق القانون، وتم تحويل ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء​"، مؤكدًا أن "المخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت​ ينتهي في يوليو/تموز 2022، ومن ثم سننتقل إلى مرحلة إعادة الإعمار".وأعلن الوزير المختص بشؤون النقل عن أنه وفي أقلّ من شهر، "سيكون هناك مئة باص من ​فرنسا​ على الطرقات اللبنانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220203/تحويل-أموال-المودعين-بالدولار-لليرة-ما-فاعلية-خطة-لبنان-الجديدة-في-إنقاذ-الوضع-المالي؟-1057872306.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1056884873_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_634c8c9bdb0979fb2ace58baf4397739.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان

وزير لبناني يؤكد عدم وجود جدول زمني لاسترداد أموال المودعين

09:03 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة حاشدة في بيروت لاسترجاع أموال المودعين
تظاهرة حاشدة في بيروت لاسترجاع أموال المودعين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، عدم وجود جدول زمني لاسترداد أموال المودعين في بلاده.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، أوضح حمية أن الحكومة اللبنانية تطالب باسترجاع حقوق المودعين، لكنه أكد في الوقت نفسه على أنه لا يوجد جدول زمني لاسترجاع تلك الأموال.
لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
تحويل أموال المودعين بالدولار لليرة.. ما فاعلية خطة لبنان الجديدة في إنقاذ الوضع المالي؟
3 فبراير, 16:10 GMT
وقال حمية: "اعترضنا على صيغة ​الكابيتال كونترول​ بناءً على حقوق المودعين وسقف السحوبات، لكن لا جدول زمنيًا لاسترداد ​أموال المودعين​، وطالبنا أمس باسترجاع حقوقهم".
وتساءل الوزير اللبناني: "هل هناك من يزوّدنا كم بقي من الاحتياط الإلزامي بموجب ورقة رسمية، والذي على أساسه يجب أن نحصل على مؤشرات لاتخاذ القرار بشأن الكابيتال كونترول؟".

وشدد حمية على وجوب التفكير في "رفد الخزينة العامة بإيرادات من خزينة الدولة والمرافق العامة قبل فرض ضرائب على المواطنين"، حسب تعبيره.

ولفت حمية، إلى أن "طلبنا من ​بلدية الغبيري​ القيمة التأجيرية للمتر المربّع لنادي الغولف​، وبناءً عليه طلبنا 40 مليار للخزينة العامة وفق القانون، وتم تحويل ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء​"، مؤكدًا أن "المخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت​ ينتهي في يوليو/تموز 2022، ومن ثم سننتقل إلى مرحلة إعادة الإعمار".
وأعلن الوزير المختص بشؤون النقل عن أنه وفي أقلّ من شهر، "سيكون هناك مئة باص من ​فرنسا​ على الطرقات اللبنانية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала