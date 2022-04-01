https://arabic.sputniknews.com/20220401/وفد-من-الجامعة-العربية-يلتقي-لافروف-في-موسكو-للحديث-بشأن-أوكرانيا-1060736598.html
وفد من الجامعة العربية يلتقي لافروف في موسكو للحديث بشأن أوكرانيا
وفد من الجامعة العربية يلتقي لافروف في موسكو للحديث بشأن أوكرانيا
ذكرت الخدمة الدبلوماسية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي في 4 أبريل/ نيسان في موسكو بوفد من مجموعة الاتصال التابعة لجامعة... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:52+0000
2022-04-01T12:52+0000
2022-04-01T12:53+0000
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وبحسب بيان الخارجية، المنشور على موقع الوزارة: "في 4 نيسان/ أبريل، سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بوفد من مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن أوكرانيا، والتي ستضم رؤساء وكالات الشؤون الخارجية في الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان، والأمين العام لجامعة الدول العربية".هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى توجهات العقيدة النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛ دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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العالم, العالم العربي, روسيا
وفد من الجامعة العربية يلتقي لافروف في موسكو للحديث بشأن أوكرانيا
12:52 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 12:53 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
ذكرت الخدمة الدبلوماسية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي في 4 أبريل/ نيسان في موسكو بوفد من مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية للحديث بشأن أوكرانيا.
وبحسب بيان الخارجية، المنشور على موقع الوزارة: "في 4 نيسان/ أبريل، سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بوفد من مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن أوكرانيا، والتي ستضم رؤساء وكالات الشؤون الخارجية في الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان، والأمين العام لجامعة الدول العربية".
هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى توجهات العقيدة النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛ دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.