عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/وفد-من-الجامعة-العربية-يلتقي-لافروف-في-موسكو-للحديث-بشأن-أوكرانيا-1060736598.html
وفد من الجامعة العربية يلتقي لافروف في موسكو للحديث بشأن أوكرانيا
وفد من الجامعة العربية يلتقي لافروف في موسكو للحديث بشأن أوكرانيا
ذكرت الخدمة الدبلوماسية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي في 4 أبريل/ نيسان في موسكو بوفد من مجموعة الاتصال التابعة لجامعة... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:52+0000
2022-04-01T12:53+0000
العالم
العالم العربي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060014361_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_5d3db6bd62800c245161ae07a8092214.jpg
وبحسب بيان الخارجية، المنشور على موقع الوزارة: "في 4 نيسان/ أبريل، سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بوفد من مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن أوكرانيا، والتي ستضم رؤساء وكالات الشؤون الخارجية في الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان، والأمين العام لجامعة الدول العربية".هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى توجهات العقيدة النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛ دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060014361_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f84828ea36dc988604b5a6f9e48c8c12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, روسيا

وفد من الجامعة العربية يلتقي لافروف في موسكو للحديث بشأن أوكرانيا

12:52 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 12:53 GMT 01.04.2022)
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت الخدمة الدبلوماسية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي في 4 أبريل/ نيسان في موسكو بوفد من مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية للحديث بشأن أوكرانيا.
وبحسب بيان الخارجية، المنشور على موقع الوزارة: "في 4 نيسان/ أبريل، سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بوفد من مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن أوكرانيا، والتي ستضم رؤساء وكالات الشؤون الخارجية في الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان، والأمين العام لجامعة الدول العربية".
هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى توجهات العقيدة النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛ دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала