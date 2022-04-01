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https://arabic.sputniknews.com/20220401/ولايات-ميكرونيسيا-المتحدة-تحث-جزر-سليمان-على-التخلي-عن-اتفاقية-الأمن-الصينية-1060738381.html
ولايات ميكرونيسيا المتحدة تحث جزر سليمان على التخلي عن اتفاقية الأمن الصينية
ولايات ميكرونيسيا المتحدة تحث جزر سليمان على التخلي عن اتفاقية الأمن الصينية
دعا رئيس ولايات ميكرونيسيا المتحدة، نظيره في جزر سليمان، إلى التخلي عن محاولات توقيع اتفاقية أمنية مع الصين. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T13:38+0000
2022-04-01T13:41+0000
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وأرسل رئيس ولايات ميكرونيسيا المتحدة، ديفيد بانويلو، رسالة إلى نظيره في جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، يحثه على عدم توقيع الاتفاقية.وجاء في رسالة التي نشرها مكتب بانويلو على الإنترنت إن مثل هذه الاتفاقية الأمنية غير المسبوقة بين الصين وجزر سليمان تشكل خطر وزيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
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ولايات ميكرونيسيا المتحدة تحث جزر سليمان على التخلي عن اتفاقية الأمن الصينية

13:38 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 13:41 GMT 01.04.2022)
© REUTERS / JONE TUIIPELEHAKIمباني مدمرة بعد أيام من الاضطرابات في هونيارا، جزر سليمان، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباني مدمرة بعد أيام من الاضطرابات في هونيارا، جزر سليمان، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / JONE TUIIPELEHAKI
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دعا رئيس ولايات ميكرونيسيا المتحدة، نظيره في جزر سليمان، إلى التخلي عن محاولات توقيع اتفاقية أمنية مع الصين.
وأرسل رئيس ولايات ميكرونيسيا المتحدة، ديفيد بانويلو، رسالة إلى نظيره في جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، يحثه على عدم توقيع الاتفاقية.

يذكر أن الرئيس بانويلو، أول رئيس لجزر المحيط الهادئ خارج أستراليا ونيوزيلندا يتحدث علنا عن الجدل.

وجاء في رسالة التي نشرها مكتب بانويلو على الإنترنت إن مثل هذه الاتفاقية الأمنية غير المسبوقة بين الصين وجزر سليمان تشكل خطر وزيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
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