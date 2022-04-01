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الأمن اللبناني يحذر من رسائل "إس إم إس" لقرصنة "واتس آب"

الأمن اللبناني يحذر من رسائل "إس إم إس" لقرصنة "واتس آب"

حذرت ​قوى الأمن الداخلي​ اللبنانية من رسائل نصية "إس إم إس"، تحتوي على طرق معينة لقرصنة تطبيق "واتس آب" الخاص بالمرسل إليه. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب بيان نشرته قوى الأمن اللبنانية عبر حسابها بموقع "تويتر"، أوضحت أن هناك رسائل نصيّة "إس إم إس تحتوي على رمز من 6 أرقام، ترِد إلى هواتف البعض من أشخاص معروفين لديهم وذلك لتفعيل تطبيق "واتس آب"، مؤكدة أنه في حال إعادة إرسال هذا الرّمز إلى مرسله، تتم قرصنة التّطبيق.ولفتت إلى أن هذا التحذير نابع من أنّ "عددًا من مستخدمي تطبيق "واتس آب" تعرّضوا في الآونة الأخيرة إلى إغلاق حساباتهم، نتيجة اعتماد أشخاص مجهولين على ثغرات في التّطبيق، كإدخال حساب المستخدم (الضحيّة) في مجموعات أو تلقّيه ملفات ونصوص بأحرف أجنبيّة غير مفهومة أو صور محظورة عالميًّا، بحيث يتمّ -تلقائيًّا- حظر الحساب من قبل الشّركة المشغّلة بسبب مخالفة شروط الاستخدام".وقالت في بيان في يناير/ كانون الّثاني 2021، أن هذا هو السبب الذي من أجله "تطلب المديريّة من المواطنين، تفاديًا لوقوعهم ضحيّة أعمال مماثلة، اتّباع عدد من الخطوات، منها عدم تمكين مجهولين من إدخالكم –تلقائيًّا- إلى مجموعات مشبوهة، من خلال ضبط إعدادات الخصوصيّة، مع عادة ضبط خصائص الحماية لجهة عدم اعتماد خاصّية التحميل التّلقائي للصّور أو لمقاطع الفيديو الواردة.أيضا نبهت على ضرورة إزالة جميع الخيارات المتاحة، واختيار رقم سرّي يطلبه التّطبيق بصورة دوريّة لتأكيد هويّة المستخدم -وتجنّب نسيانه، وعدم البوح به لأيّ كان.كما طالبت بضرورة استخدام تطبيق "واتس آب" الرّسمي المتوفّر -حصرًا- على متجرَ التّطبيقات الرّسميَ للأجهزة المُعتمدة.

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