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وزير العمل الليبي: نسعى لتقديم كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية
وزير العمل الليبي: نسعى لتقديم كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية
صرح وزير العمل الليبي علي العابد، اليوم الجمعة، بأن بلاده تسعى لتقديم كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية لإعادة الأعمار في ليبيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:16+0000
2022-04-01T12:16+0000
أخبار ليبيا اليوم
مصر
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وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، مع نظيره الليبي علي العابد، لمناقشة عدد من ملفات العمل بين الجانبين.وأوضح البيان أنه خلال الاجتماع تم مناقشة منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، مشيرا إلى أنها تقوم بعملية حوكمة لعقود العمل وتسهم في التأكد من خبرات وقدرات العمالة المصرية المسافرة. وتم التطرق أيضا إلى ضرورة اتفاق اللجنة المصرية الليبية على الحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للمجال والخبرة المطلوبة.كما ناقش الاجتماع أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، لتغطي إصابات العمل والوفاة، فضلا عن تغطية نفقات العلاج، وذلك حرصا على العامل المصري وتوفير كامل الرعاية له بالداخل والخارج.من جانبه، أكد العابد أن ليبيا تسعى لتقديم كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية لاعادة الإعمار فيها.
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أخبار ليبيا اليوم, مصر

وزير العمل الليبي: نسعى لتقديم كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية

12:16 GMT 01.04.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021
 طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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صرح وزير العمل الليبي علي العابد، اليوم الجمعة، بأن بلاده تسعى لتقديم كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية لإعادة الأعمار في ليبيا.
وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، مع نظيره الليبي علي العابد، لمناقشة عدد من ملفات العمل بين الجانبين.
وأوضح البيان أنه خلال الاجتماع تم مناقشة منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، مشيرا إلى أنها تقوم بعملية حوكمة لعقود العمل وتسهم في التأكد من خبرات وقدرات العمالة المصرية المسافرة.
وتم التطرق أيضا إلى ضرورة اتفاق اللجنة المصرية الليبية على الحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للمجال والخبرة المطلوبة.
كما ناقش الاجتماع أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، لتغطي إصابات العمل والوفاة، فضلا عن تغطية نفقات العلاج، وذلك حرصا على العامل المصري وتوفير كامل الرعاية له بالداخل والخارج.
من جانبه، أكد العابد أن ليبيا تسعى لتقديم كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية لاعادة الإعمار فيها.
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