https://arabic.sputniknews.com/20220401/-وفد-أمني-إسرائيلي-يزور-السودان-سرا-ويلتقى-بقادة-عسكريين-1060750408.html
وفد أمني إسرائيلي يزور السودان سرا ويلتقي بقادة عسكريين
وفد أمني إسرائيلي يزور السودان سرا ويلتقي بقادة عسكريين
زار وفد أمني إسرائيلي سرا، العاصمة السودانية الخرطوم، والتقى بمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T18:22+0000
2022-04-01T18:22+0000
2022-04-01T18:31+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار السودان اليوم
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وقالت القناة: "زار وفد أمني إسرائيلي سرا الخرطوم، عاصمة السودان، هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في النظام العسكري الحاكم بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان".وأضافت: "منذ الانقلاب الذي نفذه عسكريون ضد عناصر مدنية في السلطة في أكتوبر، وردت أنباء عن قيام وفود إسرائيلية بزيارة السودان مرتين على الأقل".وتابعت: " أفادت الأنباء مؤخرا أن مبعوثا من الحاكم البرهان زار إسرائيل في فبراير الماضي".وزادت القناة بالقول: "عاد الحاكم العسكري البرهان وشدد في مقابلات أجريت معه مؤخرا على أن العلاقات بين البلدين تركز على المجالات الأمنية والاستخبارية والعسكرية وليس على المجال السياسي".والشهر الماضي، تحدث سفير السودان في واشنطن، نور الدين ساتي، في أول مقابلة لوسائل إعلام إسرائيلية، أدلى بها لقناة "كان" عن "إقالته المهينة" وتطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي قال إنه يؤيده.ووجّه السفير السوداني وقتها رسالة إلى القيادة في إسرائيل، قائلا: "لا تقفوا إلى جانب قادة الجيش، فالشعب السوداني لن ينسى ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/إعلام-وفد-عسكري-سوداني-رفيع-المستوى-وصل-إلى-إسرائيل-سرا-1060732771.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السودان اليوم
وفد أمني إسرائيلي يزور السودان سرا ويلتقي بقادة عسكريين
18:22 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 18:31 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
زار وفد أمني إسرائيلي سرا، العاصمة السودانية الخرطوم، والتقى بمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وقالت القناة
: "زار وفد أمني إسرائيلي سرا الخرطوم، عاصمة السودان، هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في النظام العسكري الحاكم بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان".
وأضافت: "منذ الانقلاب الذي نفذه عسكريون ضد عناصر مدنية في السلطة في أكتوبر، وردت أنباء عن قيام وفود إسرائيلية بزيارة السودان مرتين على الأقل".
وتابعت: " أفادت الأنباء مؤخرا أن مبعوثا من الحاكم البرهان زار إسرائيل في فبراير الماضي".
وزادت القناة بالقول: "عاد الحاكم العسكري البرهان
وشدد في مقابلات أجريت معه مؤخرا على أن العلاقات بين البلدين تركز على المجالات الأمنية والاستخبارية والعسكرية وليس على المجال السياسي".
والشهر الماضي، تحدث سفير السودان في واشنطن، نور الدين ساتي، في أول مقابلة لوسائل إعلام إسرائيلية، أدلى بها لقناة "كان" عن "إقالته المهينة" وتطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي قال إنه يؤيده.
ووجّه السفير السوداني وقتها رسالة إلى القيادة في إسرائيل، قائلا: "لا تقفوا إلى جانب قادة الجيش، فالشعب السوداني لن ينسى ذلك".