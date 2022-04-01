https://arabic.sputniknews.com/20220401/1-من-سكان-أمريكا-كسبوا-65-تريليون-دولار-العام-الماضي-1060752144.html
1 % من سكان أمريكا يكسبون 6.5 تريليون دولار العام الماضي
1 % من سكان أمريكا يكسبون 6.5 تريليون دولار العام الماضي
زادت ثروة أثرياء أمريكا، مثل وارن بافيت وجيف بيزوس، بما مجموعه 6.5 تريليون دولار العام الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بانتعاش الأسهم والأسواق المالية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T20:19+0000
2022-04-01T20:19+0000
2022-04-01T20:24+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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بلغ إجمالي ثروة فئة الـ1% الأغنى من السكان رقما قياسيا هو 45.9 تريليون دولار في نهاية الربع الرابع من عام 2021، حسبما جاء في أحدث تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن ثروة الأسر.وزادت ثروات هؤلاء الأثرياء بأكثر من 12 تريليون دولار، أو بأكثر من الثلث عما كانت عليه في السابق، خلال فترة الوباء، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وقال إدوارد وولف، أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك: "الأرقام مذهلة، من المؤكد أن طفرة الثروة الوبائية تحتل المرتبة الأولى أو بالقرب من قمة كل طفرات الثروة على مدار الأربعين عاما الماضية".أظهرت البيانات أن أغنى 1% من السكان امتلكوا 32.3% من ثروة البلاد حتى نهاية عام 2021. في المقابل، انخفضت حصة الثروة التي يحتفظ بها فئة الـ90% الأقل بشكل طفيف عما قبل الوباء، من 30.5% إلى 30.2%.جاءت 4.3 تريليون دولار من المكاسب الإجمالية لفئة الـ 1%، العام الماضي، من أسهم الشركات وصناديق الأسهم المشتركة، وفقا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي. تبلغ قيمة محافظ الأسهم لهذه الفئة الآن 23 تريليون دولار، ويمتلكون 53.9% من الأسهم الفردية.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/أمريكا-تكشف-مخططا-لإشعال-حرب-أهلية-واستخدام-سلاح-دمار-شامل-في-البلاد-1060747265.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
1 % من سكان أمريكا يكسبون 6.5 تريليون دولار العام الماضي
20:19 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 20:24 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
زادت ثروة أثرياء أمريكا، مثل وارن بافيت وجيف بيزوس، بما مجموعه 6.5 تريليون دولار العام الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بانتعاش الأسهم والأسواق المالية.
بلغ إجمالي ثروة فئة الـ1% الأغنى من السكان
رقما قياسيا هو 45.9 تريليون دولار في نهاية الربع الرابع من عام 2021، حسبما جاء في أحدث تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن ثروة الأسر.
وزادت ثروات هؤلاء الأثرياء بأكثر من 12 تريليون دولار، أو بأكثر من الثلث عما كانت عليه في السابق، خلال فترة الوباء، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
وقال إدوارد وولف، أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك: "الأرقام مذهلة، من المؤكد أن طفرة الثروة الوبائية تحتل المرتبة الأولى أو بالقرب من قمة كل طفرات الثروة على مدار الأربعين عاما الماضية".
أظهرت البيانات أن أغنى 1% من السكان امتلكوا 32.3% من ثروة البلاد حتى نهاية عام 2021. في المقابل، انخفضت حصة الثروة التي يحتفظ بها فئة الـ90% الأقل بشكل طفيف عما قبل الوباء، من 30.5% إلى 30.2%.
جاءت 4.3 تريليون دولار من المكاسب الإجمالية لفئة الـ 1%، العام الماضي، من أسهم الشركات وصناديق الأسهم المشتركة، وفقا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي
. تبلغ قيمة محافظ الأسهم لهذه الفئة الآن 23 تريليون دولار، ويمتلكون 53.9% من الأسهم الفردية.