https://arabic.sputniknews.com/20220401/8-سنوات-من-الحرب-في-اليمن-1060745449.html
8 سنوات من الحرب في اليمن
8 سنوات من الحرب في اليمن
يشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام حربا بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:14+0000
2022-04-01T16:14+0000
2022-04-01T16:14+0000
انفوجرافيك
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وتسعى الحكومة اليمنية بمساعدة التحالف إلى استعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
8 سنوات من الحرب في اليمن
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يشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام حربا بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
وتسعى الحكومة اليمنية بمساعدة التحالف إلى استعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.