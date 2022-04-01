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8 سنوات من الحرب في اليمن
8 سنوات من الحرب في اليمن
يشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام حربا بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:14+0000
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انفوجرافيك
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وتسعى الحكومة اليمنية بمساعدة التحالف إلى استعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
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8 سنوات من الحرب في اليمن

16:14 GMT 01.04.2022
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يشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام حربا بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
وتسعى الحكومة اليمنية بمساعدة التحالف إلى استعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
8 سنوات من الحرب في اليمن - سبوتنيك عربي
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