https://arabic.sputniknews.com/20220402/أمريكا-تلغي-تجربة-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-خوفا-من-رد-فعل-روسيا-1060767977.html
أمريكا تلغي تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات خوفا من رد فعل روسيا
أمريكا تلغي تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات خوفا من رد فعل روسيا
ألغى الجيش الأمريكي تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، كانت مقررة في شهر مارس/ آذار وتم تأجيلها، خوفا من رد فعل روسيا. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:37+0000
2022-04-02T11:37+0000
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وأعلن سلاح الجو الأمريكي، أمس الجمعة، أن الجيش ألغى تجربة لصاروخه الباليستي العابر للقارات "مينيتمان3" بعد أن كان قد أعلن في البدء إرجاءها في محاولة لتخفيف التوترات النووية مع روسيا في ظل الحرب بأوكرانيا، حسب "رويترز". وقالت واشنطن في ذلك الوقت إنه من المهم بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وروسيا أن "تأخذا بعين الاعتبار الخطر الذي يمثله سوء التقدير وأن تتخذا من الخطوات ما يحد من هذه الأخطار".لكن واشنطن عبرت على الملأ عن نيتها تأجيل التجربة فقط "لبعض الوقت" لا لغيها.وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو آن ستيفانيك، إن قرار إلغاء تجربة الصاروخ (إل.جي.إم-30جي مينيتمان 3) صدر لنفس الأسباب التي من أجلها تم التأجيل في بادئ الأمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/اعتراف-أمريكي-بتدريب-الجيش-الأوكراني-سرا-1060083391.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أمريكا تلغي تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات خوفا من رد فعل روسيا
11:37 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 11:46 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
ألغى الجيش الأمريكي تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، كانت مقررة في شهر مارس/ آذار وتم تأجيلها، خوفا من رد فعل روسيا.
وأعلن سلاح الجو الأمريكي، أمس الجمعة، أن الجيش ألغى تجربة لصاروخه الباليستي العابر للقارات "مينيتمان3" بعد أن كان قد أعلن في البدء إرجاءها في محاولة لتخفيف التوترات النووية مع روسيا في ظل الحرب بأوكرانيا، حسب "رويترز"
.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون
" قد أعلنت في البداية تأجيل التجربة في الثاني من مارس/ آذار، في أعقاب إعلان روسيا حالة التأهب القصوى في قواتها النووية.
وقالت واشنطن في ذلك الوقت إنه من المهم بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وروسيا
أن "تأخذا بعين الاعتبار الخطر الذي يمثله سوء التقدير وأن تتخذا من الخطوات ما يحد من هذه الأخطار".
لكن واشنطن عبرت على الملأ عن نيتها تأجيل التجربة فقط "لبعض الوقت" لا لغيها.
وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو آن ستيفانيك، إن قرار إلغاء تجربة الصاروخ (إل.جي.إم-30جي مينيتمان 3) صدر لنفس الأسباب التي من أجلها تم التأجيل في بادئ الأمر.