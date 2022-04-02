https://arabic.sputniknews.com/20220402/أنصار-الله-تعلن-التزامها-بوقف-العمليات-العسكرية-طالما-التزم-الطرف-الآخر-1060783501.html

"أنصار الله" تعلن التزامها بوقف العمليات العسكرية "طالما التزم الطرف الآخر"

"أنصار الله" تعلن التزامها بوقف العمليات العسكرية "طالما التزم الطرف الآخر"

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم السبت، دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ، وقالت إنها ملتزمة بوقف العمليات العسكرية طالما التزمت أطراف... 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T19:06+0000

2022-04-02T19:06+0000

2022-04-02T19:06+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

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وقال العميد يحيي سريع، المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، عبر "تويتر": "وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد الوطني في مسقط نعلن دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ".وشدد سريع على التزام الجماعة بـ "بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الطرف الآخر بذلك".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، دخول الهدنة الإنسانية بين أطراف الصراع، حيز التنفيذ.وقال غروندبرغ: "بدأت الهدنة الليلة في الساعة السابعة مساء (الرابعة بتوقيت غرينتش) وتستمر لمدة شهرين".وأضاف في بيان نشره مكتبه على حسابه في موقع فيسبوك: "أتمنى أن تمنح الهدنة الفرصة لليمنيات واليمنيين للاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك في سلام وأمن وطمأنينة".وكان غروندبرغ قد أعلن، أمس الجمعة، أن أطراف النزاع في اليمن "استجابت على نحو إيجابي"، إلى مقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين، يفترض أن تدخل حيّز التنفيذ، يوم السبت.من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأطراف وافقت على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية، داخل اليمن وعبر حدوده.ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة وجماعة "أنصار الله" من جهة أخرى بإعلان الهدنة، والذي حظي أيضا بترحيب عربي ودولي واسع.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد، أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220402/الهدنة-الرمضانية-في-اليمن-تدخل-حيز-التنفيذ-1060782658.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله