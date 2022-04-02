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إصابة 16 مدنيا جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ماريوبول
إصابة 16 مدنيا جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ماريوبول
أصيب 16 مدنيا بجروح خلال قصف شنته القوات الأوكرانية على مناطق سكنية في مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:00+0000
2022-04-02T10:00+0000
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، عن ممثلي المنطقة في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لوقف إطلاق النار المدعوم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم السبت، فإن القوات الأوكرانية قصفت مناطق سكنية في مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد، مما أسفر عن إصابة 16 مدنيا.وأوضحت التصريحات أن جميع الجرحى الـ16 قد تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.من جانبها، قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية: "تم إبلاغنا بإصابة 16 مدنيا بجروح في هجوم شنته التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة تم تحريرها سابقا في ماريوبول".وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، قد أعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم إنشاء سبعة ممرات إنسانية يوم السبت لإجلاء الراغبين من ماريوبول وبيرديانسك إلى مقاطعة زابوريزهيا غربي أوكرانيا التي تسيطر عليها الحكومة.
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أخبار أوكرانيا, روسيا

إصابة 16 مدنيا جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ماريوبول

10:00 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورقشوارع مدينة ماريوبول، أوكرانيا 31 مارس 2022
قشوارع مدينة ماريوبول، أوكرانيا 31 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أصيب 16 مدنيا بجروح خلال قصف شنته القوات الأوكرانية على مناطق سكنية في مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، عن ممثلي المنطقة في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لوقف إطلاق النار المدعوم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم السبت، فإن القوات الأوكرانية قصفت مناطق سكنية في مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد، مما أسفر عن إصابة 16 مدنيا.
الزعيم الشيشاني رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
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قاديروف: النازيون في ماريوبول محاصرون
08:54 GMT
وأوضحت التصريحات أن جميع الجرحى الـ16 قد تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.
من جانبها، قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية: "تم إبلاغنا بإصابة 16 مدنيا بجروح في هجوم شنته التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة تم تحريرها سابقا في ماريوبول".

وأكدت البعثة أنه تم إجلاء 588 مدنيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من ماريوبول إلى قرية بيزيميني الساحلية الواقعة شرقا، فيما كانت قد أعلنت سابقا أنه نقل أكثر من 10000 شخص إلى بيزيميني في الشهر الماضي.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، قد أعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم إنشاء سبعة ممرات إنسانية يوم السبت لإجلاء الراغبين من ماريوبول وبيرديانسك إلى مقاطعة زابوريزهيا غربي أوكرانيا التي تسيطر عليها الحكومة.
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