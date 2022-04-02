https://arabic.sputniknews.com/20220402/إصابة-16-مدنيا-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-على-مدينة-ماريوبول-1060764278.html
إصابة 16 مدنيا جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ماريوبول
إصابة 16 مدنيا جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ماريوبول
أصيب 16 مدنيا بجروح خلال قصف شنته القوات الأوكرانية على مناطق سكنية في مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:00+0000
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أخبار أوكرانيا
روسيا
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، عن ممثلي المنطقة في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لوقف إطلاق النار المدعوم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم السبت، فإن القوات الأوكرانية قصفت مناطق سكنية في مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد، مما أسفر عن إصابة 16 مدنيا.وأوضحت التصريحات أن جميع الجرحى الـ16 قد تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.من جانبها، قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية: "تم إبلاغنا بإصابة 16 مدنيا بجروح في هجوم شنته التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة تم تحريرها سابقا في ماريوبول".وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، قد أعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم إنشاء سبعة ممرات إنسانية يوم السبت لإجلاء الراغبين من ماريوبول وبيرديانسك إلى مقاطعة زابوريزهيا غربي أوكرانيا التي تسيطر عليها الحكومة.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/قاديروف-النازيون-في-ماريوبول-محاصرون-1060761706.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
إصابة 16 مدنيا جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة ماريوبول
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أصيب 16 مدنيا بجروح خلال قصف شنته القوات الأوكرانية على مناطق سكنية في مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، عن ممثلي المنطقة
في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لوقف إطلاق النار المدعوم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم السبت، فإن القوات الأوكرانية قصفت مناطق سكنية في مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد، مما أسفر عن إصابة 16 مدنيا.
وأوضحت التصريحات أن جميع الجرحى
الـ16 قد تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.
من جانبها، قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية: "تم إبلاغنا بإصابة 16 مدنيا بجروح في هجوم شنته التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة تم تحريرها سابقا في ماريوبول".
وأكدت البعثة أنه تم إجلاء 588 مدنيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من ماريوبول إلى قرية بيزيميني الساحلية الواقعة شرقا، فيما كانت قد أعلنت سابقا أنه نقل أكثر من 10000 شخص إلى بيزيميني في الشهر الماضي.
وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، قد أعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم إنشاء سبعة ممرات إنسانية يوم السبت لإجلاء الراغبين
من ماريوبول وبيرديانسك إلى مقاطعة زابوريزهيا غربي أوكرانيا التي تسيطر عليها الحكومة.