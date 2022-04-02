https://arabic.sputniknews.com/20220402/إعلام-أنظمة-الدفاع-في-أمريكا-الشمالية-لن-تكون-قادرة-على-اكتشاف-الصواريخ-الروسية-1060768717.html
إعلام: أنظمة الدفاع في أمريكا الشمالية لن تكون قادرة على اكتشاف الصواريخ الروسية
إعلام: أنظمة الدفاع في أمريكا الشمالية لن تكون قادرة على اكتشاف الصواريخ الروسية
أشارت تقارير إعلامية إلى أن أنظمة الرادار في أمريكا الشمالية عفا عليها الزمن وغير قادرة على رصد الصواريخ الروسية الجديدة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:52+0000
2022-04-02T11:52+0000
2022-04-02T11:52+0000
رصد عسكري
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وبحسب ما نشر موقع Toronto Star، فإن هذه الأنظمة في أمريكا الشمالية عفا عليها الزمن.وبحسب المقال المنشور، فقد يكلف تجديد هذه الأنظمة أكثر من 20 مليار دولار، كما أن الأنظمة الحالية عاجزة عن مواجهة الأسلحة المتطورة الروسية، وحتى الأسلحة الصينية.في الوقت نفسه، تعتبر السلطات الكندية هجوما من القطب الشمالي غير مرجح، لكنها تريد الاستعداد لأي سيناريو.يذكر أن نظام الإنذار الشمالي، هو عبارة عن خط من عشرات محطات الرادار المنتشرة في جميع أنحاء شمال كندا والذي تم الانتهاء منه في الثمانينيات ولم يتم تحديثه.هذا وأعلنت وزيرة الدفاع أنيتا أناند أنها ستقدم "حزمة قوية" من الإصلاحات لتحديث قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد) في جهد مشترك مع الولايات المتحدة.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: أنظمة الدفاع في أمريكا الشمالية لن تكون قادرة على اكتشاف الصواريخ الروسية
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أشارت تقارير إعلامية إلى أن أنظمة الرادار في أمريكا الشمالية عفا عليها الزمن وغير قادرة على رصد الصواريخ الروسية الجديدة.
وبحسب ما نشر موقع Toronto Star، فإن هذه الأنظمة
في أمريكا الشمالية عفا عليها الزمن.
وأشار جيمس فيرجسون، نائب مدير مركز الدراسات الدفاعية والأمنية في جامعة مانيتوبا، قائلا: "هذه الرادارات ليست قديمة فحسب. بل وغير قادرة تمامًا على التعامل مع التهديدات الجديدة التي ظهرت خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية".
وبحسب المقال المنشور، فقد يكلف تجديد هذه الأنظمة أكثر من 20 مليار دولار، كما أن الأنظمة الحالية عاجزة عن مواجهة الأسلحة المتطورة الروسية، وحتى الأسلحة الصينية.
في الوقت نفسه، تعتبر السلطات الكندية
هجوما من القطب الشمالي غير مرجح، لكنها تريد الاستعداد لأي سيناريو.
يذكر أن نظام الإنذار الشمالي، هو عبارة عن خط من عشرات محطات الرادار المنتشرة في جميع أنحاء شمال كندا والذي تم الانتهاء منه في الثمانينيات ولم يتم تحديثه.
هذا وأعلنت وزيرة الدفاع أنيتا أناند أنها ستقدم "حزمة قوية" من الإصلاحات لتحديث قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد) في جهد مشترك مع الولايات المتحدة.