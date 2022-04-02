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https://arabic.sputniknews.com/20220402/إعلام-الكشف-عن-سبب-وجود-هيكل-عظمي-لديناصور-في-ساحة-الأمويين-وسط-دمشق-1060776768.html
إعلام: الكشف عن سبب وجود هيكل عظمي لديناصور في ساحة الأمويين وسط دمشق
إعلام: الكشف عن سبب وجود هيكل عظمي لديناصور في ساحة الأمويين وسط دمشق
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السورية صور هيكل عظمي لديناصور في ساحة الأمويين في دمشق. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T14:45+0000
2022-04-02T14:45+0000
مجتمع
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وأثار وجود هذا الديناصور حالة من الاستغراب في الشارع السوري، حيث اعتقد بعضهم إنها تحفة فنية تضاف إلى الساحة، بينما لم يعرف القسم الأكبر حقيقة وأسباب وجوده.وتبين أن سبب وجود الهيكل العظمي هو كونه جزء من تصوير مسلسل سوري سيتم عرضه في الموسم الرمضاني الحالي وهو مسلسل يحمل عنوان "البوابات السبعة" الذي ينتمي إلى الخيال العلمي وتدور أحداثه عن السفر عبر الزمن وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، وبطولة عدد من النجوم السوريين: غسان مسعود، سلاف فواخرجي، جهاد سعد، رنا ريشة، جبتنا عنيد وغيرهم.وبحسب موقع "البعث ميديا"، فإن الهيكل العظمي لم يعد موجودا في الساحة، مما يؤكد أن وجوده كان مؤقتاً ومرتبطاً بتصوير مشاهد معينة من مسلسل "البوابات السبعة" الذي على ما يبدو كانت الضجة الذي رافقت هذا الديناصور خير طريقة للترويج له.
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مجتمع

إعلام: الكشف عن سبب وجود هيكل عظمي لديناصور في ساحة الأمويين وسط دمشق

14:45 GMT 02.04.2022
© Sputnik . HASSAN HASHEMدمشق
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . HASSAN HASHEM
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السورية صور هيكل عظمي لديناصور في ساحة الأمويين في دمشق.
وأثار وجود هذا الديناصور حالة من الاستغراب في الشارع السوري، حيث اعتقد بعضهم إنها تحفة فنية تضاف إلى الساحة، بينما لم يعرف القسم الأكبر حقيقة وأسباب وجوده.
وتبين أن سبب وجود الهيكل العظمي هو كونه جزء من تصوير مسلسل سوري سيتم عرضه في الموسم الرمضاني الحالي وهو مسلسل يحمل عنوان "البوابات السبعة" الذي ينتمي إلى الخيال العلمي وتدور أحداثه عن السفر عبر الزمن وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، وبطولة عدد من النجوم السوريين: غسان مسعود، سلاف فواخرجي، جهاد سعد، رنا ريشة، جبتنا عنيد وغيرهم.
وبحسب موقع "البعث ميديا"، فإن الهيكل العظمي لم يعد موجودا في الساحة، مما يؤكد أن وجوده كان مؤقتاً ومرتبطاً بتصوير مشاهد معينة من مسلسل "البوابات السبعة" الذي على ما يبدو كانت الضجة الذي رافقت هذا الديناصور خير طريقة للترويج له.
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