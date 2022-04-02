إعلام: الكشف عن سبب وجود هيكل عظمي لديناصور في ساحة الأمويين وسط دمشق
© Sputnik . HASSAN HASHEMدمشق
© Sputnik . HASSAN HASHEM
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السورية صور هيكل عظمي لديناصور في ساحة الأمويين في دمشق.
وأثار وجود هذا الديناصور حالة من الاستغراب في الشارع السوري، حيث اعتقد بعضهم إنها تحفة فنية تضاف إلى الساحة، بينما لم يعرف القسم الأكبر حقيقة وأسباب وجوده.
وتبين أن سبب وجود الهيكل العظمي هو كونه جزء من تصوير مسلسل سوري سيتم عرضه في الموسم الرمضاني الحالي وهو مسلسل يحمل عنوان "البوابات السبعة" الذي ينتمي إلى الخيال العلمي وتدور أحداثه عن السفر عبر الزمن وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، وبطولة عدد من النجوم السوريين: غسان مسعود، سلاف فواخرجي، جهاد سعد، رنا ريشة، جبتنا عنيد وغيرهم.
وبحسب موقع "البعث ميديا"، فإن الهيكل العظمي لم يعد موجودا في الساحة، مما يؤكد أن وجوده كان مؤقتاً ومرتبطاً بتصوير مشاهد معينة من مسلسل "البوابات السبعة" الذي على ما يبدو كانت الضجة الذي رافقت هذا الديناصور خير طريقة للترويج له.
وتبين أن سبب وجود الهيكل العظمي هو كونه جزء من تصوير مسلسل سوري سيتم عرضه في الموسم الرمضاني الحالي وهو مسلسل يحمل عنوان "البوابات السبعة" الذي ينتمي إلى الخيال العلمي وتدور أحداثه عن السفر عبر الزمن وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، وبطولة عدد من النجوم السوريين: غسان مسعود، سلاف فواخرجي، جهاد سعد، رنا ريشة، جبتنا عنيد وغيرهم.
وبحسب موقع "البعث ميديا"، فإن الهيكل العظمي لم يعد موجودا في الساحة، مما يؤكد أن وجوده كان مؤقتاً ومرتبطاً بتصوير مشاهد معينة من مسلسل "البوابات السبعة" الذي على ما يبدو كانت الضجة الذي رافقت هذا الديناصور خير طريقة للترويج له.