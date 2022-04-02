https://arabic.sputniknews.com/20220402/إعلام-توقع-إسرائيلي-بتصعيد-جديد-في-شهر-رمضان-1060780403.html

إعلام: توقع إسرائيلي بتصعيد جديد في شهر رمضان

إعلام: توقع إسرائيلي بتصعيد جديد في شهر رمضان

نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن مسؤولين أمنيين وشرطيين إسرائيليين، توقعهم أن يشهد شهر رمضان الحالي تصعيدا جديدا بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T16:16+0000

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2022-04-02T16:16+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن الجنرال ألون أفيتار، المنسق السابق للعمليات العسكرية في المناطق الفلسطينية، أنه في شهر رمضان سيخلق احتكاكات بين اليهود والمسلمين في محيط المسجد الأقصى، وأن هذه المنطقة تحديدا، ستشهد تصعيدا جديدا بينهم.وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر تعليماته بالاستعداد لشهر رمضان، بدعوى أنه "شهر من التصعيد" على خلفية التوتر الذي تمر به مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت قيام قوات الأمن بعملية، قتلت خلالها ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية، في وقت سابق من اليوم السبت، وقال بيان الشرطة إن "هذه خلية إرهابية شاركت في نشاط إرهابي ضد قوات الأمن في الآونة الأخيرة وكانت في طريقها على ما يبدو لشن هجوم آخر"، حسبما نقلت "رويترز".وجاء التوقع الإسرائيلي على خلفية مقتل 5 إسرائيليين، الثلاثاء الماضي، خلال عملية في "بني براك"، وقبلها الأحد الماضي، قُتِل إسرائيليان اثنان، في إطلاق نار في مدينة الخضيرة، وسبقهما في الثاني والعشرين من آذار/مارس من الشهر نفسه، قتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عمليتَيْ دهس وطعن في بئر السبع.وبدوره، استدعى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، 300 جندي لمواجهة التصعيد في الضفة الغربية، وهم جنود من حرس حدود لخدمة الاحتياط، بشكل تطوعي، وذلك بناء على طلب من الشرطة الإسرائيلية.وجاء طلب الشرطة الإسرائيلية في سياق الاستعداد لأي تصعيد أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وأن وزير الدفاع الإسرائيلي قد استجاب لهذا الطلب باستدعاء 300 جندي من حرس الحدود، من أجل تعزيز قواتها في سياق العملية العسكرية التي أسمتها إسرائيل "كاسر الأمواج" والتي تعني مواجهة الفلسطينيين في هذه الآونة.وأوضحت الإذاعة أن الأمر الاستثنائي الذي وقّعه بيني غانتس سيكون ساريا لمدة شهر واحد فقط.وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تعزيز عمل قوات الشرطة في أوقات الطوارئ بميزانية قدرها 181 مليون شيكل (56.73 مليون دولار أمريكي)، وذلك على خلفية مقتل 11 إسرائيليا، الأسبوع الماضي، في حوادث متفرقة.

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