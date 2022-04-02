https://arabic.sputniknews.com/20220402/إقامة-صلاة-التراويح-في-آيا-صوفيا-لأول-مرة-منذ-88-عاما-1060761301.html
إقامة صلاة التراويح في "آيا صوفيا" لأول مرة منذ 88 عاما
إقامة صلاة التراويح في "آيا صوفيا" لأول مرة منذ 88 عاما
أُقيمت في مسجد "آيا صوفيا" الكبير في مدينة إسطنبول التركية صلاة التراويح الأولى منذ 88 عاما في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T08:37+0000
2022-04-02T08:37+0000
2022-04-02T08:39+0000
العالم
رمضان
كاتدرائية آيا صوفيا
صلاة التراويح
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كما سيقام عدد من الفعاليات الخاصة بشهر رمضان في المسجد، الذي تم تحويله إلى متحف عام 1934 واستعاد مكانته كمسجد في عام 2020، عندما تم افتتاحه للعبادة في 24 يوليو/تموز من العام نفسه.كجزء من قيود "كوفيد-19" في تركيا، منعت السلطات استخدام المسجد منذ بداية الوباء بسبب خطر الإصابة.لكن مع تطعيم معظم السكان وتراجع عدد الإصابات الجديدة والوفيات وتزايد حالات الشفاء يوميا، قررت السلطات التركية إعادة فتح المسجد في رمضان، أقدس شهر في السنة بالنسبة للمسلمين.تم بناء "آيا صوفيا" في عام 532 وتحول إلى مسجد عام 1453 بعد فتح إسطنبول.اتخذ البناء ككنيسة لمدة 916 عاما و86 عاما كمتحف، ولكن في معظم فترات وجوده - من 1453 إلى 1934، أي ما يقرب من 500 عام - كان بمثابة مسجد.
https://arabic.sputniknews.com/20210513/مئات-المسلمين-يؤدون-صلاة-العيد-في-آيا-صوفيا-لأول-مرة-بعد-87-عاما-صور-وفيديو--1048961434.html
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العالم, رمضان, كاتدرائية آيا صوفيا, صلاة التراويح
إقامة صلاة التراويح في "آيا صوفيا" لأول مرة منذ 88 عاما
08:37 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 08:39 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
أُقيمت في مسجد "آيا صوفيا" الكبير في مدينة إسطنبول التركية صلاة التراويح الأولى منذ 88 عاما في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة.
كما سيقام عدد من الفعاليات الخاصة بشهر رمضان في المسجد، الذي تم تحويله إلى متحف عام 1934 واستعاد مكانته كمسجد في عام 2020، عندما تم افتتاحه للعبادة في 24 يوليو/تموز من العام نفسه.
كجزء من قيود "كوفيد-19" في تركيا، منعت السلطات استخدام المسجد منذ بداية الوباء بسبب خطر الإصابة.
لكن مع تطعيم معظم السكان وتراجع عدد الإصابات الجديدة والوفيات وتزايد حالات الشفاء يوميا، قررت السلطات التركية إعادة فتح المسجد في رمضان، أقدس شهر في السنة بالنسبة للمسلمين.
تم بناء "آيا صوفيا" في عام 532 وتحول إلى مسجد عام 1453 بعد فتح إسطنبول.
اتخذ البناء ككنيسة لمدة 916 عاما و86 عاما كمتحف، ولكن في معظم فترات وجوده - من 1453 إلى 1934، أي ما يقرب من 500 عام - كان بمثابة مسجد.