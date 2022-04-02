https://arabic.sputniknews.com/20220402/إيران-تعلن-موقفها-من-الهدنة-في-اليمن-1060757649.html
إيران تعلن موقفها من الهدنة في اليمن
إيران تعلن موقفها من الهدنة في اليمن
أعلنت إيران، اليوم السبت، موقفها من المبادرة الأممية لوقف إطلاق النار في اليمن، والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهرين بين الأطراف المتصارعة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن بلاده ترحب بالهدنة الإنسانية في اليمن برعاية أممية.وأشار إلى أن هذه الهدنة من شأنها أن تحسن الظروف الإنسانية وتساعد على التبادل الكامل للأسرى والسجناء بين أطراف النزاع في هذا البلد.كما أعرب زاده عن أمله بأن تكون هذه الخطوة تمهيدا للرفع الكامل للحصار وإقرار وقف إطلاق النار الدائم في سياق الوصول إلى حل سياسي لأزمة اليمن.وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، قد أعلن مساء يوم الجمعة، ترحيبه بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بدء هدنة لمدة شهرين.جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، على ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وقال المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية".واعتبر المالكي أن الهدنة "تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني والذي جاء استجابة لدعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأمس الجمعة، قال مبعوث الأمم المتحدة غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني المستمر منذ سبع سنوات اتفقت للمرة الأولى منذ سنوات على هدنة على مستوى البلاد ستسمح أيضا بدخول واردات الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" وبعض الرحلات الجوية في مطار صنعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الأمم-المتحدة-أطراف-النزاع-اليمني-توافق-على-تمديد-وقف-إطلاق-النار-لمدة-شهرين-اعتبارا-من-الغد-1060745915.html
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أخبار اليمن الأن, إيران, منظمة الأمم المتحدة
إيران تعلن موقفها من الهدنة في اليمن
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أعلنت إيران، اليوم السبت، موقفها من المبادرة الأممية لوقف إطلاق النار في اليمن، والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهرين بين الأطراف المتصارعة.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية
، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن بلاده ترحب بالهدنة الإنسانية في اليمن برعاية أممية.
وأشار إلى أن هذه الهدنة من شأنها أن تحسن الظروف الإنسانية وتساعد على التبادل الكامل للأسرى والسجناء بين أطراف النزاع في هذا البلد.
كما أعرب زاده عن أمله بأن تكون هذه الخطوة تمهيدا للرفع الكامل للحصار وإقرار وقف إطلاق النار الدائم في سياق الوصول إلى حل سياسي لأزمة اليمن.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية
في اليمن، بقيادة السعودية، قد أعلن مساء يوم الجمعة، ترحيبه بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بدء هدنة لمدة شهرين.
جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، على ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس
".
وقال المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية".
واعتبر المالكي أن الهدنة "تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني والذي جاء استجابة لدعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأمس الجمعة، قال مبعوث الأمم المتحدة غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني المستمر منذ سبع سنوات اتفقت للمرة الأولى منذ سنوات على هدنة على مستوى البلاد
ستسمح أيضا بدخول واردات الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" وبعض الرحلات الجوية في مطار صنعاء.