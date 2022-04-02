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https://arabic.sputniknews.com/20220402/اتحاد-الصناعة-الألمانية-يحذر-من-حدوث-انهيار-بسبب-حظر-موارد-الطاقة-الروسية-1060756469.html
اتحاد الصناعة الألمانية يحذر من حدوث انهيار بسبب حظر موارد الطاقة الروسية
اتحاد الصناعة الألمانية يحذر من حدوث انهيار بسبب حظر موارد الطاقة الروسية
حذر رئيس الاتحاد الفيدرالي للصناعة الألمانية (BDI) سيجفريد روسورم، من العواقب الوخيمة للحظر المفروض على موارد الطاقة من روسيا. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T05:14+0000
2022-04-02T05:14+0000
اقتصاد
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وقال روسورم، على الهواء في مقابلة مع قناة ZDF الألمانية: "نحن نتحدث عن انهيار صناعتنا، التي أنقذتنا خلال جائحة كورونا".في 24 فبراير/شباط، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا. رداً على ذلك، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات واسعة النطاق ضد موسكو، خاصة في القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة. كما أعلنت بعض العلامات التجارية عن إنهاء العمل في روسيا ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها. وأكدت السلطات استعدادها لمثل هذه التطورات وأنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها. واتخذ البنك المركزي الروسي إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي. كما أعلنت السلطات الروسية عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبل. وأعدت الحكومة خطة لمواجهة الإجراءات التقييدية.
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اقتصاد

اتحاد الصناعة الألمانية يحذر من حدوث انهيار بسبب حظر موارد الطاقة الروسية

05:14 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Ivan Rudnev / الذهاب إلى بنك الصورمحطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا
محطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Ivan Rudnev
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حذر رئيس الاتحاد الفيدرالي للصناعة الألمانية (BDI) سيجفريد روسورم، من العواقب الوخيمة للحظر المفروض على موارد الطاقة من روسيا.
وقال روسورم، على الهواء في مقابلة مع قناة ZDF الألمانية: "نحن نتحدث عن انهيار صناعتنا، التي أنقذتنا خلال جائحة كورونا".

ويرى روسورم، أن رفض الغاز الروسي يمكن أن يضع الصناعة في وضع ميؤوس منه.

في 24 فبراير/شباط، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا. رداً على ذلك، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات واسعة النطاق ضد موسكو، خاصة في القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة. كما أعلنت بعض العلامات التجارية عن إنهاء العمل في روسيا ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها.
وأكدت السلطات استعدادها لمثل هذه التطورات وأنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها. واتخذ البنك المركزي الروسي إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.
كما أعلنت السلطات الروسية عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبل. وأعدت الحكومة خطة لمواجهة الإجراءات التقييدية.
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