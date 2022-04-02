عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220402/الاتحاد-الجامبي-لكرة-القدم-يكشف-حقيقة-وفاة-الحكم-بكاري-جاساما-على-يد-مشجعين-1060784809.html
الاتحاد الجامبي لكرة القدم يكشف حقيقة وفاة الحكم بكاري جاساما على يد مشجعين
الاتحاد الجامبي لكرة القدم يكشف حقيقة وفاة الحكم بكاري جاساما على يد مشجعين
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، خبر وفاة الحكم الدولي الجامبي، بكاري جاساما، على يد جماهير الجزائر في فرنسا. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T21:11+0000
2022-04-02T21:11+0000
مجتمع
أخبار الكاميرون اليوم
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058035878_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_a76029dcd572b3f2045e4aa90d2e3259.jpg
ونقلت صحيفة صدى البلد، مساء اليوم السبت، عن سكرتير عام الاتحاد الجامبي، سوديبو كاماسو، في تصريحات صحفية أن جميع ما يتم تداوله عن وفاة الحكم الدولي، بكاري جاساما، مجرد شائعات وأنه تواصل معه، وهو متواجد في جامبيا حاليا.ويذكر أن آخر مباراة أدارها الحكم الدولي، باكاري جاساما، كانت مواجهة الجزائر والكاميرون، وهي المباراة الحاسمة التي منحت المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل لكأس العالم، بعد الفوز على الجزائر بهدفين لهدف واحد، وهو ما منح الأسود بطاقة التأهل.ويشار إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبا بإعادة المباراة متهما جاساما بالحصول على رشوة تقدر بـ100 ألف دولار.وفي السياق نفسه، نقل الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بشأن إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في الدور الحاسم من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، قوله: "لا علم لي"، ثم سئل عن رأيه في المباراة بين الفريقين، فقال:
أخبار الكاميرون اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058035878_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e0bb4457955521f398755b1714162724.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, أخبار الكاميرون اليوم, الجزائر

الاتحاد الجامبي لكرة القدم يكشف حقيقة وفاة الحكم بكاري جاساما على يد مشجعين

21:11 GMT 02.04.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYلاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم الغامبي بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون في بطولة الأمم الأفريقية 2021.
لاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم الغامبي بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون في بطولة الأمم الأفريقية 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبرTelegram
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، خبر وفاة الحكم الدولي الجامبي، بكاري جاساما، على يد جماهير الجزائر في فرنسا.
ونقلت صحيفة صدى البلد، مساء اليوم السبت، عن سكرتير عام الاتحاد الجامبي، سوديبو كاماسو، في تصريحات صحفية أن جميع ما يتم تداوله عن وفاة الحكم الدولي، بكاري جاساما، مجرد شائعات وأنه تواصل معه، وهو متواجد في جامبيا حاليا.
ويذكر أن آخر مباراة أدارها الحكم الدولي، باكاري جاساما، كانت مواجهة الجزائر والكاميرون، وهي المباراة الحاسمة التي منحت المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل لكأس العالم، بعد الفوز على الجزائر بهدفين لهدف واحد، وهو ما منح الأسود بطاقة التأهل.
ويشار إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبا بإعادة المباراة متهما جاساما بالحصول على رشوة تقدر بـ100 ألف دولار.
وفي السياق نفسه، نقل الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بشأن إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في الدور الحاسم من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، قوله: "لا علم لي"، ثم سئل عن رأيه في المباراة بين الفريقين، فقال:
"الجزائر لعبت مباراة جيدة، لكن للآسف إنها كرة القدم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала