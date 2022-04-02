https://arabic.sputniknews.com/20220402/الاتحاد-الجامبي-لكرة-القدم-يكشف-حقيقة-وفاة-الحكم-بكاري-جاساما-على-يد-مشجعين-1060784809.html
الاتحاد الجامبي لكرة القدم يكشف حقيقة وفاة الحكم بكاري جاساما على يد مشجعين
الاتحاد الجامبي لكرة القدم يكشف حقيقة وفاة الحكم بكاري جاساما على يد مشجعين
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، خبر وفاة الحكم الدولي الجامبي، بكاري جاساما، على يد جماهير الجزائر في فرنسا. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T21:11+0000
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مجتمع
أخبار الكاميرون اليوم
الجزائر
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ونقلت صحيفة صدى البلد، مساء اليوم السبت، عن سكرتير عام الاتحاد الجامبي، سوديبو كاماسو، في تصريحات صحفية أن جميع ما يتم تداوله عن وفاة الحكم الدولي، بكاري جاساما، مجرد شائعات وأنه تواصل معه، وهو متواجد في جامبيا حاليا.ويذكر أن آخر مباراة أدارها الحكم الدولي، باكاري جاساما، كانت مواجهة الجزائر والكاميرون، وهي المباراة الحاسمة التي منحت المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل لكأس العالم، بعد الفوز على الجزائر بهدفين لهدف واحد، وهو ما منح الأسود بطاقة التأهل.ويشار إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبا بإعادة المباراة متهما جاساما بالحصول على رشوة تقدر بـ100 ألف دولار.وفي السياق نفسه، نقل الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بشأن إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في الدور الحاسم من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، قوله: "لا علم لي"، ثم سئل عن رأيه في المباراة بين الفريقين، فقال:
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار الكاميرون اليوم, الجزائر
الاتحاد الجامبي لكرة القدم يكشف حقيقة وفاة الحكم بكاري جاساما على يد مشجعين
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، خبر وفاة الحكم الدولي الجامبي، بكاري جاساما، على يد جماهير الجزائر في فرنسا.
ونقلت صحيفة صدى البلد
، مساء اليوم السبت، عن سكرتير عام الاتحاد الجامبي، سوديبو كاماسو، في تصريحات صحفية أن جميع ما يتم تداوله عن وفاة الحكم الدولي، بكاري جاساما، مجرد شائعات وأنه تواصل معه، وهو متواجد في جامبيا حاليا.
ويذكر أن آخر مباراة أدارها الحكم الدولي، باكاري جاساما، كانت مواجهة الجزائر والكاميرون
، وهي المباراة الحاسمة التي منحت المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل لكأس العالم، بعد الفوز على الجزائر بهدفين لهدف واحد، وهو ما منح الأسود بطاقة التأهل.
ويشار إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبا بإعادة المباراة متهما جاساما بالحصول على رشوة تقدر بـ100 ألف دولار.
وفي السياق نفسه، نقل الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،
جياني إنفانتينو، بشأن إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في الدور الحاسم من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة
لنهائيات كأس العالم 2022، قوله: "لا علم لي"، ثم سئل عن رأيه في المباراة بين الفريقين، فقال:
"الجزائر لعبت مباراة جيدة، لكن للآسف إنها كرة القدم".