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https://arabic.sputniknews.com/20220402/البابا-فرنسيس-يضطر-لاستخدام-مصعد-لركوب-الطائرة-والفاتيكان-يوضح-1060764515.html
البابا فرنسيس يضطر لاستخدام مصعد لركوب الطائرة... والفاتيكان يوضح
البابا فرنسيس يضطر لاستخدام مصعد لركوب الطائرة... والفاتيكان يوضح
اضطر البابا فرنسيس، اليوم السبت، لاستخدام مصعد لركوب طائرة تقله إلى مالطا، ما أثار شكوكا حول حالته الصحية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:06+0000
2022-04-02T10:06+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن السبب هو "تجنب الإجهاد غير الضروري".وفي أثناء وجوده على متن الطائرة المتجهة إلى مالطا، من أجل زيارة تستغرق يومين، كان البابا في حالة معنوية عالية وهو يحيي الصحفيين لكنه كان يسير في ممر الطائرة بصعوبة.واستخدم المصعد أيضا للنزول من الطائرة بمجرد هبوطها في فاليتا عاصمة مالطا.وهذه هي المرة الأولى التي لا يصعد فيها البابا سلم الطائرة بمفرده في رحلاته الخارجية التي بلغ عددها 36 رحلة. ويعاني البابا البالغ من العمر 85 عاما من عرق النَّسا، وهو مرض عصبي يسبب ألما في ساقيه.وكان البابا فرنسيس قد اضطر إلى إلغاء رحلة إلى فلورنسا في فبراير/ شباط الماضي ولم يشارك في قداس أربعاء الرماد هذا العام بسبب ألم حاد في الركبة.وفي يوليو/تموز 2021، دخل البابا مستشفى لمدة 11 يوما لإجراء عملية جراحية لإزالة جزء من القولون، وبعد فترة من الراحة قام برحلة شاقة إلى المجر وسلوفاكيا في سبتمبر/أيلول.ويتمتع البابا بصحة جيدة منذ ذلك الحين ولكنه يشكو من حين لآخر من ألم في الساق والركبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/البابا-فرانسيس-يفكر-في-زيارة-العاصمة-الأوكرانية-1060762942.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس يضطر لاستخدام مصعد لركوب الطائرة... والفاتيكان يوضح

10:06 GMT 02.04.2022
© AP Photo / Uncreditedوصول بابا الفاتيكان إلى القاهرة - البابا فرنسيس
وصول بابا الفاتيكان إلى القاهرة - البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / Uncredited
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اضطر البابا فرنسيس، اليوم السبت، لاستخدام مصعد لركوب طائرة تقله إلى مالطا، ما أثار شكوكا حول حالته الصحية.
وحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن السبب هو "تجنب الإجهاد غير الضروري".
وفي أثناء وجوده على متن الطائرة المتجهة إلى مالطا، من أجل زيارة تستغرق يومين، كان البابا في حالة معنوية عالية وهو يحيي الصحفيين لكنه كان يسير في ممر الطائرة بصعوبة.
واستخدم المصعد أيضا للنزول من الطائرة بمجرد هبوطها في فاليتا عاصمة مالطا.
وهذه هي المرة الأولى التي لا يصعد فيها البابا سلم الطائرة بمفرده في رحلاته الخارجية التي بلغ عددها 36 رحلة. ويعاني البابا البالغ من العمر 85 عاما من عرق النَّسا، وهو مرض عصبي يسبب ألما في ساقيه.
البابا فرانسيس متوجها إلى العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
البابا فرانسيس يفكر في زيارة العاصمة الأوكرانية
09:31 GMT
وكان البابا فرنسيس قد اضطر إلى إلغاء رحلة إلى فلورنسا في فبراير/ شباط الماضي ولم يشارك في قداس أربعاء الرماد هذا العام بسبب ألم حاد في الركبة.
وفي يوليو/تموز 2021، دخل البابا مستشفى لمدة 11 يوما لإجراء عملية جراحية لإزالة جزء من القولون، وبعد فترة من الراحة قام برحلة شاقة إلى المجر وسلوفاكيا في سبتمبر/أيلول.
ويتمتع البابا بصحة جيدة منذ ذلك الحين ولكنه يشكو من حين لآخر من ألم في الساق والركبة.
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