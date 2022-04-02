https://arabic.sputniknews.com/20220402/البرهان-يهدد-بطرد-مبعوث-الأمم-المتحدة-ويتهمه-بتجاوز-صلاحياته-1060766323.html
البرهان يهدد بطرد مبعوث الأمم المتحدة ويتهمه بتجاوز صلاحياته
البرهان يهدد بطرد مبعوث الأمم المتحدة ويتهمه بتجاوز صلاحياته
هدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بطرد المبعوث الخاص للأمم المتحدة متهما إياه بتجاوز صلاحياته. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:53+0000
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، أمس الجمعة.وخلال الكلمة، دعا البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتس بأن يكف عن التمادي في تجاوز تفويضه والتدخل السافر في الشأن السوداني، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى طرده من البلاد.وقال البرهان: "نحن نرى تطاوله بالأمس يتحدث ويكذب" في إشارة للممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس.وأضاف: "نحن نقول له إذا تجاوزت التفويض سنخرجك خارج السودان".وتابع: "نحن نقول هل أنت عندك تفويض محدد... لكن أن تكذب وتتولى إمارة أو إدارة الشعب السوداني سنطردك".كما دعا البرهان الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم والتدخل في شؤون البلاد.تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقديم بيرتس تقريرا لمجلس الأمن عن الجهود المبذولة في السودان حيث علق على الاضطرابات الاقتصادية في البلاد والعنف ضد المحتجين وأولويات الانتقال إلى إجراء انتخابات.وتشمل مهمة بيرتس عقد سلسلة من المشاورات، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، بهدف التوصل إلى حل سياسي في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر/تشرين الأول منهيا بذلك اتفاق تقاسم السلطة مع الأطراف المدنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/هل-ينجح-فولكر-والإيقاد-في-إنقاذ-السودان-من-الانهيار؟-1060621802.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
البرهان يهدد بطرد مبعوث الأمم المتحدة ويتهمه بتجاوز صلاحياته
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هدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بطرد المبعوث الخاص للأمم المتحدة متهما إياه بتجاوز صلاحياته.
وحسب وكالة الأنباء السودانية
، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، أمس الجمعة.
وخلال الكلمة، دعا البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتس بأن يكف عن التمادي في تجاوز تفويضه والتدخل السافر في الشأن السوداني، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى طرده من البلاد.
وقال البرهان: "نحن نرى تطاوله بالأمس يتحدث ويكذب" في إشارة للممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس.
وأضاف: "نحن نقول له إذا تجاوزت التفويض سنخرجك خارج السودان".
وتابع: "نحن نقول هل أنت عندك تفويض محدد... لكن أن تكذب وتتولى إمارة أو إدارة الشعب السوداني سنطردك".
كما دعا البرهان
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم والتدخل في شؤون البلاد.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقديم بيرتس تقريرا لمجلس الأمن عن الجهود المبذولة في السودان حيث علق على الاضطرابات الاقتصادية في البلاد والعنف ضد المحتجين وأولويات الانتقال إلى إجراء انتخابات.
وتشمل مهمة بيرتس عقد سلسلة من المشاورات، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، بهدف التوصل إلى حل سياسي في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر/تشرين الأول منهيا بذلك اتفاق تقاسم السلطة مع الأطراف المدنية.