https://arabic.sputniknews.com/20220402/البنتاغون-تقديم-300-مليون-دولار-إضافية-كمساعدات-أمنية-لأوكرانيا-1060755344.html
البنتاغون: تقديم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا
البنتاغون: تقديم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم السبت، إنها ستقدم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات مسيرة... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T00:38+0000
2022-04-02T00:38+0000
2022-04-02T00:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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ونقلت رويترز عن المتحدث باسم البتاغون، جون كيربي، بيانا قال فيه "هذا الإعلان يمثل بداية عملية تعاقد لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بإمكانيات جديدة".أضافت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم السبت، 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات، ضمن سلسلة العقوبات التي يفرضها الغرب خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقالت رويترز إن أغلب الشركات التي أضيفت مؤخرا إلى قائمة العقوبات، مرتبطة بالجيش، ما دفع وزارة التجارة الأمريكية إلى فرض قيود على حصولها على إمدادات وسلع من الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، إن العقوبات الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها "أضرت بالعملة والاقتصاد الروسيين بشدة، ودفعت روسيا إلى الانغلاق الاقتصادي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
البنتاغون: تقديم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم السبت، إنها ستقدم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات مسيرة وخدمات تصوير بالأقمار الصناعية التجارية.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم البتاغون، جون كيربي، بيانا قال فيه "هذا الإعلان يمثل بداية عملية تعاقد لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بإمكانيات جديدة".
أضافت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم السبت، 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات، ضمن سلسلة العقوبات التي يفرضها الغرب خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت رويترز إن أغلب الشركات التي أضيفت مؤخرا إلى قائمة العقوبات، مرتبطة بالجيش، ما دفع وزارة التجارة الأمريكية إلى فرض قيود على حصولها على إمدادات وسلع من الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية
، أمس الجمعة، إن العقوبات الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها "أضرت بالعملة والاقتصاد الروسيين بشدة، ودفعت روسيا إلى الانغلاق الاقتصادي".