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https://arabic.sputniknews.com/20220402/الجامعة-العربية-ترحب-بإعلان-الهدنة-في-اليمن-1060770405.html
الجامعة العربية ترحب بإعلان الهدنة في اليمن
الجامعة العربية ترحب بإعلان الهدنة في اليمن
رحبت جامعة الدول العربية، بالهدنة الإنسانية التي وافقت الأطراف اليمنية عليها، والتي تدخل حيز النفاذ اليوم السبت، وتستمر مدة شهرين. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T12:15+0000
2022-04-02T12:16+0000
جامعة الدول العربية
أخبار اليمن الأن
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قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن الهدنة تستجيب لرغبة الغالبية العظمى من سكان اليمن الذين تفاقمت معاناتهم بسبب الحرب المستمرة منذ 7 سنوات. وأعرب عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليمن، في مساعدة الأطراف على التوصل إلى الهدنة.وناشد أبو الغيط جميع أطراف النزاع في اليمن باحترام الهدنة الإنسانية، وضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد.كما دعا أيضا إلى وقف جميع العمليات العسكرية عبر الحدود اليمنية، حتى يحصل الشعب اليمني على فرصة لالتقاط الأنفاس، وبما يسمح للمنظمات الدولية وغير الحكومية بمباشرة عمليها لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين.وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، قد أعلن مساء أمس الجمعة، ترحيبه بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بدء هدنة لمدة شهرين.جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وقال المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية".واعتبر المالكي أن الهدنة "تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني والذي جاء استجابة لدعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأمس الجمعة، قال مبعوث الأمم المتحدة غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني المستمر منذ سبع سنوات اتفقت للمرة الأولى منذ سنوات على هدنة على مستوى البلاد ستسمح أيضا بدخول واردات الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" وبعض الرحلات الجوية في مطار صنعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/أنصار-الله-توضح-بنود-الهدنة-الأممية-بعد-ترحيب-التحالف-بقيادة-السعودية-بها-1060759439.html
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جامعة الدول العربية, أخبار اليمن الأن

الجامعة العربية ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

12:15 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 12:16 GMT 02.04.2022)
© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi اليمن قبل الهدنة
اليمن قبل الهدنة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi
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رحبت جامعة الدول العربية، بالهدنة الإنسانية التي وافقت الأطراف اليمنية عليها، والتي تدخل حيز النفاذ اليوم السبت، وتستمر مدة شهرين.
قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن الهدنة تستجيب لرغبة الغالبية العظمى من سكان اليمن الذين تفاقمت معاناتهم بسبب الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.
وأعرب عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليمن، في مساعدة الأطراف على التوصل إلى الهدنة.
وناشد أبو الغيط جميع أطراف النزاع في اليمن باحترام الهدنة الإنسانية، وضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد.
كما دعا أيضا إلى وقف جميع العمليات العسكرية عبر الحدود اليمنية، حتى يحصل الشعب اليمني على فرصة لالتقاط الأنفاس، وبما يسمح للمنظمات الدولية وغير الحكومية بمباشرة عمليها لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، قد أعلن مساء أمس الجمعة، ترحيبه بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بدء هدنة لمدة شهرين.
جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
"أنصار الله" توضح بنود "الهدنة الأممية" بعد ترحيب التحالف بقيادة السعودية بها
07:40 GMT
وقال المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية".
واعتبر المالكي أن الهدنة "تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني والذي جاء استجابة لدعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأمس الجمعة، قال مبعوث الأمم المتحدة غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني المستمر منذ سبع سنوات اتفقت للمرة الأولى منذ سنوات على هدنة على مستوى البلاد ستسمح أيضا بدخول واردات الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" وبعض الرحلات الجوية في مطار صنعاء.
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