https://arabic.sputniknews.com/20220402/الجزائر-تعلن-عن-ترحيبها-بتوصل-الأطراف-المتنازعة-في-اليمن-إلى-هدنة-1060771481.html
الجزائر تعلن عن ترحيبها بتوصل الأطراف المتنازعة في اليمن إلى هدنة
الجزائر تعلن عن ترحيبها بتوصل الأطراف المتنازعة في اليمن إلى هدنة
أعلنت السلطات الجزائرية عن ترحيبها بتوصل الأطراف المتنازعة في اليمن إلى هدنة، معربة عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة "محطة هامة" في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T12:51+0000
2022-04-02T12:51+0000
2022-04-02T12:51+0000
العالم العربي
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وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية: "على إثر صدور بيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، الذي أعلن فيه التوصل إلى هدنة لمدة شهرين في هذا البلد اعتبارا من بداية شهر رمضان، تعرب الجزائر عن ترحيبها بهذه المبادرة وتأمل في أن تشكل هذه الخطوة محطة هامة في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في اليمن الشقيق"، بحسب ما ذكرت الإذاعة الجزائرية الرسمية.وأضاف: "تثمن الجزائر مجددا هذه المبادرة، فإنها تؤكد دعمها لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي، وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذا المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، قصد تحقيق مصالحة دائمة تحفظ وحدة اليمن واستقلاله وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على المنطقة كافة".وأمس الجمعة، قال مبعوث الأمم المتحدة غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني المستمر منذ سبع سنوات اتفقت للمرة الأولى منذ سنوات على هدنة على مستوى البلاد ستسمح أيضا بدخول واردات الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" وبعض الرحلات الجوية في مطار صنعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/الجامعة-العربية-ترحب-بإعلان-الهدنة-في-اليمن-1060770405.html
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العالم العربي
الجزائر تعلن عن ترحيبها بتوصل الأطراف المتنازعة في اليمن إلى هدنة
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أعلنت السلطات الجزائرية عن ترحيبها بتوصل الأطراف المتنازعة في اليمن إلى هدنة، معربة عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة "محطة هامة" في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في البلاد.
وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية: "على إثر صدور بيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، الذي أعلن فيه التوصل إلى هدنة لمدة شهرين في هذا البلد اعتبارا من بداية شهر رمضان، تعرب الجزائر عن ترحيبها بهذه المبادرة وتأمل في أن تشكل هذه الخطوة محطة هامة في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في اليمن الشقيق"، بحسب ما ذكرت الإذاعة الجزائرية الرسمية.
وأضاف: "تثمن الجزائر مجددا هذه المبادرة، فإنها تؤكد دعمها لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي، وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذا المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، قصد تحقيق مصالحة دائمة تحفظ وحدة اليمن واستقلاله وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على المنطقة كافة".
وأمس الجمعة، قال مبعوث الأمم المتحدة غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني المستمر منذ سبع سنوات اتفقت للمرة الأولى منذ سنوات على هدنة على مستوى البلاد
ستسمح أيضا بدخول واردات الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" وبعض الرحلات الجوية في مطار صنعاء.