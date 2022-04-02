https://arabic.sputniknews.com/20220402/الجيش-الألماني-قواتنا-لن-تنضم-للصراع-في-أوكرانيا-تحت-أي-ظرف-1060763972.html
الجيش الألماني: قواتنا لن تنضم للصراع في أوكرانيا تحت أي ظرف
الجيش الألماني: قواتنا لن تنضم للصراع في أوكرانيا تحت أي ظرف
أكد الجيش الألماني، أنه لن يقوم تحت أي ظرف كان باستخدام قواته في الصراع الدائر على الأراضي الأوكرانية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T09:52+0000
2022-04-02T09:52+0000
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قال المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية إيبرهارد تسورن، في حديثه لصحيفة "Welt"، "لا يزال ما قاله المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ساري المفعول". وأضاف "ولا في أي حال من الأحوال لن ننشر قواتنا في الأراضي الأوكرانية".وكان شولتس قد صرح في وقت سابق، بأن ألمانيا ليست طرفًا في الصراع في أوكرانيا ولن تنضم إليه.ونقلت قناة "فينيكس" التلفزيونية عن شولتس، قوله: "نحن لسنا، ولن نكون جزءًا من الاشتباك العسكري الذي يحدث هناك. ومن الواضح لنا أن الناتو والدول الأعضاء فيه لن يشاركوا فيه".وأكد شولتس أن الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية واسعة ضد روسيا للضغط، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للحوار والدبلوماسية.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري لسلطات كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/غازبروم-توقف-مشاركتها-وأصولها-في-ألمانيا-1060732640.html
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الجيش الألماني: قواتنا لن تنضم للصراع في أوكرانيا تحت أي ظرف
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أكد الجيش الألماني، أنه لن يقوم تحت أي ظرف كان باستخدام قواته في الصراع الدائر على الأراضي الأوكرانية.
قال المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية إيبرهارد تسورن، في حديثه
لصحيفة "Welt"، "لا يزال ما قاله المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ساري المفعول".
وأضاف "ولا في أي حال من الأحوال لن ننشر قواتنا في الأراضي الأوكرانية".
وكان شولتس
قد صرح في وقت سابق، بأن ألمانيا ليست طرفًا في الصراع في أوكرانيا ولن تنضم إليه.
ونقلت قناة "فينيكس" التلفزيونية عن شولتس، قوله: "نحن لسنا، ولن نكون جزءًا من الاشتباك العسكري الذي يحدث هناك. ومن الواضح لنا أن الناتو والدول الأعضاء فيه لن يشاركوا فيه".
وأكد شولتس أن الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية واسعة ضد روسيا للضغط، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للحوار والدبلوماسية.
وأطلقت روسيا
، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري لسلطات كييف.