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https://arabic.sputniknews.com/20220402/الجيش-الألماني-يكشف-أسباب-دراسته-شراء-أنظمة-صواريخ-من-إسرائيل-وأمريكا-1060771876.html
الجيش الألماني يكشف أسباب دراسته شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل وأمريكا
الجيش الألماني يكشف أسباب دراسته شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل وأمريكا
كشف المفتش العام للجيش الألماني، إيبرهارد زورن، أسباب تفكير بلاده في شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل والولايات المتحدة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T12:56+0000
2022-04-02T12:56+0000
أخبار ألمانيا
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب تصريحات لصحيفة ويليت الألمانية، أكد زورن أن ألمانيا تدرس شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل أو الولايات المتحدة لحماية نفسها مما وصفه بأنه "تهديد قائم".وقال: "لدى الإسرائيليين والأمريكيين مثل هذه الأنظمة، لكن أيهما أفضل؟ هل سنتمكن من بناء نظام (دفاع صاروخي) مشترك في الناتو؟ هذه هي الأسئلة التي نحتاج للإجابة عليها الآن".وأشار زورن إلى سبب آخر وهو أن صواريخ إسكندر الروسية "الشهيرة" في منطقة كالينينغراد على بحر البلطيق يمكن أن تضرب أي مكان تقريبًا في أوروبا الغربية.وشدد الجنرال على عدم وجود مؤشر على أن روسيا تخطط لشن هجوم على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، لذلك لدى الحلفاء الوقت لبناء قدراتهم على الجانب الشرقي، مشيرا إلى أن التعزيزات ستمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود وستستمر حتى نهاية مايو/ أيار المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/ألمانيا-تدرس-شراء-منظومة-مضادة-للصواريخ-من-إسرائيل-1060529242.html
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أخبار ألمانيا, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الألماني يكشف أسباب دراسته شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل وأمريكا

12:56 GMT 02.04.2022
© Sputnik . INTS KALNINSالجيش الألماني
الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . INTS KALNINS
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كشف المفتش العام للجيش الألماني، إيبرهارد زورن، أسباب تفكير بلاده في شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل والولايات المتحدة.
وحسب تصريحات لصحيفة ويليت الألمانية، أكد زورن أن ألمانيا تدرس شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل أو الولايات المتحدة لحماية نفسها مما وصفه بأنه "تهديد قائم".
القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
ألمانيا تدرس شراء منظومة مضادة للصواريخ من إسرائيل
27 مارس, 14:09 GMT
وقال: "لدى الإسرائيليين والأمريكيين مثل هذه الأنظمة، لكن أيهما أفضل؟ هل سنتمكن من بناء نظام (دفاع صاروخي) مشترك في الناتو؟ هذه هي الأسئلة التي نحتاج للإجابة عليها الآن".
وأشار زورن إلى سبب آخر وهو أن صواريخ إسكندر الروسية "الشهيرة" في منطقة كالينينغراد على بحر البلطيق يمكن أن تضرب أي مكان تقريبًا في أوروبا الغربية.

وقال: "هناك شيء واحد واضح وهو أنه ليس لدينا الوقت ولا المال لتطوير نظام بأنفسنا لأن التهديد الصاروخي موجود بالفعل وهو معروف".

وشدد الجنرال على عدم وجود مؤشر على أن روسيا تخطط لشن هجوم على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، لذلك لدى الحلفاء الوقت لبناء قدراتهم على الجانب الشرقي، مشيرا إلى أن التعزيزات ستمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود وستستمر حتى نهاية مايو/ أيار المقبل.
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