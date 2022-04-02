https://arabic.sputniknews.com/20220402/الحرس-الوطني-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-على-مكان-توزيع-المساعدات-الإنسانية-في-ضواحي-كييف-1060768412.html
الحرس الوطني الروسي يحبط عملا إرهابيا في مكان توزيع المساعدات الإنسانية بضواحي كييف
الحرس الوطني الروسي يحبط عملا إرهابيا في مكان توزيع المساعدات الإنسانية بضواحي كييف
عثرت وحدات من الحرس الوطني الروسي على عبوة ناسفة بالقرب من مكان توزيع مساعدات إنسانية في ضواحي كييف، حيث قامت بتفكيكها. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:44+0000
2022-04-02T11:44+0000
2022-04-02T11:48+0000
روسيا
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وذكر التقرير الصادر من المكتب الإعلامي ما يلي: "أثناء قيامهم بالدورية، اكتشف أفراد من الحرس الوطني الروسي عبوة ناسفة بالقرب من مكان توزيع المساعدات الإنسانية على السكان في إحدى بلدات ضواحي كييف".يشار إلى أن الحرس طوّق الموقع وقام بإجلاء السكان إلى مسافة آمنة. حيث وجد خبراء المتفجرات أن العبوة الناسفة مصنوعة من ذخيرة مدفعية من عيار 152 ملم.وأضاف التقرير أنه "نتيجة الإجراءات السريعة والمختصة لجنود الحرس الوطني، تم منع هجوم إرهابي شنه مسلحو التشكيلات القومية الأوكرانية ضد المدنيين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الحرس الوطني الروسي يحبط عملا إرهابيا في مكان توزيع المساعدات الإنسانية بضواحي كييف
11:44 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 11:48 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
عثرت وحدات من الحرس الوطني الروسي على عبوة ناسفة بالقرب من مكان توزيع مساعدات إنسانية في ضواحي كييف، حيث قامت بتفكيكها.
وذكر التقرير الصادر من المكتب الإعلامي ما يلي: "أثناء قيامهم بالدورية، اكتشف أفراد من الحرس الوطني الروسي عبوة ناسفة بالقرب من مكان توزيع المساعدات الإنسانية على السكان في إحدى بلدات ضواحي كييف".
يشار إلى أن الحرس طوّق الموقع وقام بإجلاء السكان إلى مسافة آمنة. حيث وجد خبراء المتفجرات أن العبوة الناسفة مصنوعة من ذخيرة مدفعية من عيار 152 ملم.
وأضاف التقرير أنه "نتيجة الإجراءات السريعة والمختصة لجنود الحرس الوطني، تم منع هجوم إرهابي شنه مسلحو التشكيلات القومية الأوكرانية ضد المدنيين".