https://arabic.sputniknews.com/20220402/الخارجية-الإيرانية-أفريقيا-هي-أرض-الفرص-الذهبية-1060779193.html
الخارجية الإيرانية: أفريقيا هي أرض الفرص الذهبية
الخارجية الإيرانية: أفريقيا هي أرض الفرص الذهبية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، إن أفريقيا هي أرض الفرص الذهبية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T15:48+0000
2022-04-02T15:48+0000
2022-04-02T15:48+0000
إيران
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ونشر خطيب زادة تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن إيران لن تغير من التزاماتها تجاه القارة الأفريقية المزدهرة.وأعرب خطيب زادة عن سعادته بزيارته إلى غانا وسيراليون خلال جولة دبلوماسية، وصفها بأنها زيارة "مثمرة وملهمة للغاية".وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن القارة الأفريقية هي أرض الفرص الذهبية، معربا عن فخر بلاده بوجود الهلال الأحمر الإيراني وإنجاز المشاريع التنموية على مدى عقود في هذه البلدان.وأكد سعيد خطيب زاده أن إيران لن تغير من التزاماتها تجاه أفريقيا المزدهرة.
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إيران, أخبار العالم الآن
الخارجية الإيرانية: أفريقيا هي أرض الفرص الذهبية
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، إن أفريقيا هي أرض الفرص الذهبية.
ونشر خطيب زادة تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن إيران لن تغير من التزاماتها
تجاه القارة الأفريقية المزدهرة.
وأعرب خطيب زادة عن سعادته بزيارته إلى غانا وسيراليون خلال جولة دبلوماسية، وصفها بأنها زيارة "مثمرة وملهمة للغاية".
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن القارة الأفريقية هي أرض الفرص الذهبية
، معربا عن فخر بلاده بوجود الهلال الأحمر الإيراني وإنجاز المشاريع التنموية على مدى عقود في هذه البلدان.
وأكد سعيد خطيب زاده أن إيران لن تغير من التزاماتها تجاه أفريقيا المزدهرة.