عربي
الدفاع التركية تعلن عن عدم وجود أي خطر يهدد السفن بعد العثور على ألغام في البحر الأسود
https://arabic.sputniknews.com/20220402/الدفاع-التركية-تعلن-عن-عدم-وجود-أي-خطر-يهدد-السفن-بعد-العثور-على-ألغام-في-البحر-الأسود-1060766464.html
الدفاع التركية تعلن عن عدم وجود أي خطر يهدد السفن بعد العثور على ألغام في البحر الأسود
الدفاع التركية تعلن عن عدم وجود أي خطر يهدد السفن بعد العثور على ألغام في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن عدم وجود أي تهديد للسفن في البحر الأسود بعد العثور على ألغام بحرية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:49+0000
2022-04-02T10:49+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101663/44/1016634477_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e14ebdae717499b8808d4a9da05d372.jpg
يتبع..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101663/44/1016634477_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_5f778d11a7eba5d88fb1cdc0e2374acc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

الدفاع التركية تعلن عن عدم وجود أي خطر يهدد السفن بعد العثور على ألغام في البحر الأسود

10:49 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Vitaly Ankov / الذهاب إلى بنك الصورمضيق البوسفور
مضيق البوسفور - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Vitaly Ankov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن عدم وجود أي تهديد للسفن في البحر الأسود بعد العثور على ألغام بحرية.
يتبع..
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала