https://arabic.sputniknews.com/20220402/الدفاع-التركية-تعلن-عن-عدم-وجود-أي-خطر-يهدد-السفن-بعد-العثور-على-ألغام-في-البحر-الأسود-1060766464.html
الدفاع التركية تعلن عن عدم وجود أي خطر يهدد السفن بعد العثور على ألغام في البحر الأسود
الدفاع التركية تعلن عن عدم وجود أي خطر يهدد السفن بعد العثور على ألغام في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن عدم وجود أي تهديد للسفن في البحر الأسود بعد العثور على ألغام بحرية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:49+0000
2022-04-02T10:49+0000
2022-04-02T10:49+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101663/44/1016634477_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e14ebdae717499b8808d4a9da05d372.jpg
يتبع..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101663/44/1016634477_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_5f778d11a7eba5d88fb1cdc0e2374acc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
الدفاع التركية تعلن عن عدم وجود أي خطر يهدد السفن بعد العثور على ألغام في البحر الأسود
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن عدم وجود أي تهديد للسفن في البحر الأسود بعد العثور على ألغام بحرية.