https://arabic.sputniknews.com/20220402/الدفاع-التركية-تعلن-عن-عدم-وجود-أي-خطر-يهدد-السفن-بعد-العثور-على-ألغام-في-البحر-الأسود-1060766464.html

الدفاع التركية تعلن عن عدم وجود أي خطر يهدد السفن بعد العثور على ألغام في البحر الأسود

الدفاع التركية تعلن عن عدم وجود أي خطر يهدد السفن بعد العثور على ألغام في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن عدم وجود أي تهديد للسفن في البحر الأسود بعد العثور على ألغام بحرية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T10:49+0000

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أخبار تركيا اليوم

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم