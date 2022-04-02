https://arabic.sputniknews.com/20220402/الدفاع-الروسية-الطيران-الروسي-دمر-المطارات-العسكرية-الأوكرانية-في-بولتافا-ودنيبروبيتروفسك--1060759700.html
الدفاع الروسية: الطيران الروسي دمر المطارات العسكرية الأوكرانية في بولتافا ودنيبروبيتروفسك
الدفاع الروسية: الطيران الروسي دمر المطارات العسكرية الأوكرانية في بولتافا ودنيبروبيتروفسك
صرح الفريق إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، بأن طيران القوات الجوية الروسية دمر المطارات العسكرية الأوكرانية في... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T07:44+0000
2022-04-02T07:44+0000
2022-04-02T07:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال إيجاز صحفي: "خلال الليل، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية والقوات الصاروخية 67 منشأة عسكرية لأوكرانيا. ومن بينها موقعان للقيادة ومخازن أسلحة وذخيرة للصواريخ والمدفعية وتسع مدفعيات ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 54 منطقة لتركيز المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".واختتم: "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 124 طائرة و84 مروحية، و381 طائرة مسيرة، و882 1 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و203 راجمة صواريخ، و786 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و1764 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: الطيران الروسي دمر المطارات العسكرية الأوكرانية في بولتافا ودنيبروبيتروفسك
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صرح الفريق إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، بأن طيران القوات الجوية الروسية دمر المطارات العسكرية الأوكرانية في بولتافا ودنيبروبتروفسك بصواريخ عالية الدقة.
وقال خلال إيجاز صحفي: "خلال الليل، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية والقوات الصاروخية 67 منشأة عسكرية لأوكرانيا. ومن بينها موقعان للقيادة ومخازن أسلحة وذخيرة للصواريخ والمدفعية وتسع مدفعيات ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 54 منطقة لتركيز المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "هذا الصباح، دمرت أسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى منشآت تخزين للبنزين ووقود الديزل في مصفاة كريمنشوك لتكرير النفط، والتي كان يتم إمداد القوات الأوكرانية منها في المناطق الوسطى والشرقية من البلاد".
واختتم: "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة
، تم تدمير ما يلي: 124 طائرة و84 مروحية، و381 طائرة مسيرة، و882 1 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و203 راجمة صواريخ، و786 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و1764 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".