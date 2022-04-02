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https://arabic.sputniknews.com/20220402/الدفاع-الروسية-تقدم-المساعدة-لإجلاء-المواطنين-الأجانب-من-ماريوبول-في-أوكرانيا-1060785265.html
الدفاع الروسية تقدم المساعدة لإجلاء المواطنين الأجانب من ماريوبول في أوكرانيا
الدفاع الروسية تقدم المساعدة لإجلاء المواطنين الأجانب من ماريوبول في أوكرانيا
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزنتسيف، أن الوزارة قررت المساعدة في إجلاء الأجانب الذين يتخذهم القوميون الأوكرانيون... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T21:50+0000
2022-04-02T21:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزنتسيف: "بناء على طلب الرئيس الجمهورية التركية للرئيس الروسي بوتين، تم اتخاذ قرار بتقديم العون الكامل لإجلاء المواطنين الأجانب الذين يتخذهم القوميون الأوكرانيون كرهائن في مناطق معينة في ماريوبول".وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لفلوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، مواصلة الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، واستمرار تصعيد العقوبات ضد روسيا.وقال الحساب الرسمي لبوريس جونسون على تويتر، اليوم السبت "هذا المساء تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي، لقد هنأت قواته المسلحة الشجاعة لصد جيش روسيا، ستواصل المملكة المتحدة تكثيف الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي".وتابع جونسون بأن من بين صور دعم بلاده لأوكرانيا "مزيدا من تصعيد العقوبات لزيادة الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالما ظلت القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية".
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الدفاع الروسية تقدم المساعدة لإجلاء المواطنين الأجانب من ماريوبول في أوكرانيا

21:50 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من ماريوبول يلعبون بالكلاب في مرفق إقامة مؤقت نظمته وزارة حالات الطوارئ في قرية بيزيمينوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية 29 مارس 2022
لاجئون من ماريوبول يلعبون بالكلاب في مرفق إقامة مؤقت نظمته وزارة حالات الطوارئ في قرية بيزيمينوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزنتسيف، أن الوزارة قررت المساعدة في إجلاء الأجانب الذين يتخذهم القوميون الأوكرانيون كرهائن في مدينة ماريوبول بأوكرانيا، بناء على طلب قدمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزنتسيف: "بناء على طلب الرئيس الجمهورية التركية للرئيس الروسي بوتين، تم اتخاذ قرار بتقديم العون الكامل لإجلاء المواطنين الأجانب الذين يتخذهم القوميون الأوكرانيون كرهائن في مناطق معينة في ماريوبول".
وأشار ميزنتسيف إلى أنه سيتم فتح ممر إنساني من ماريوبول إلى بيرديانسك في 3 أبريل/ نيسان من الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت موسكو بغرض تنفيذ عملية إنسانية.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لفلوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، مواصلة الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، واستمرار تصعيد العقوبات ضد روسيا.
وقال الحساب الرسمي لبوريس جونسون على تويتر، اليوم السبت "هذا المساء تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي، لقد هنأت قواته المسلحة الشجاعة لصد جيش روسيا، ستواصل المملكة المتحدة تكثيف الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي".
وتابع جونسون بأن من بين صور دعم بلاده لأوكرانيا "مزيدا من تصعيد العقوبات لزيادة الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالما ظلت القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية".
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Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:37 GMT
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