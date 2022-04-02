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الدفاع الروسية: طرادات الصواريخ التابعة للبحرية تجري مناورات في البحر الأبيض المتوسط
الدفاع الروسية: طرادات الصواريخ التابعة للبحرية تجري مناورات في البحر الأبيض المتوسط
صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، بأن طرادات الصواريخ وسفن أخرى تابعة لأسطولي الشمال والمحيط الهادئ أجرت تدريبات ضد الغواصات في البحر المتوسط. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:28+0000
2022-04-02T10:28+0000
روسيا
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وقالت الوزارة إن "السفن القتالية التابعة للأسطول الشمالي، بالتعاون مع سفن أسطول المحيط الهادئ، قامت بمهام مناورة ضد الغواصات في البحر الأبيض المتوسط".وأوضحت وزارة الدفاع أن المشاركين في التدريب كانو أطقم طراد الصواريخ "مارشال أوستينوف" وفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" و"الأدميرال كولاكوف" بالإضافة إلى سفينة كبيرة مضادة للغواصات تابعة للأسطول الشمالي، وطراد الصواريخ "فارياج" وغواصة الأدميرال "تريبوتس".ركزت التدريبات على تكتيكات البحث عن الغواصات وتتبعها بطرق مختلفة باستخدام أنظمة "السونار" الموجودة على متن السفينة الحربية.في المقابل، قامت أطقم طائرات الهليكوبتر "Ka-27" المضادة للغواصات، بإجراء بحث بصري ورادار ومغناطيسي على الغواصات باستخدام معدات الراديو ومحطات السونار الموجودة على متنها.
https://arabic.sputniknews.com/20211028/إرسال-الفرقاطة-الأدميرال-غريغوروفيتش-إلى-البحر-الأبيض-المتوسط--1050554969.html
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الدفاع الروسية: طرادات الصواريخ التابعة للبحرية تجري مناورات في البحر الأبيض المتوسط

10:28 GMT 02.04.2022
© REUTERS / Anton Vaganov/Poolمراسم الاحتفال بيوم البحرية العسكرية الروسية في سان بطرسبورغ، روسيا 26 يوليو 2020
مراسم الاحتفال بيوم البحرية العسكرية الروسية في سان بطرسبورغ، روسيا 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / Anton Vaganov/Pool
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صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، بأن طرادات الصواريخ وسفن أخرى تابعة لأسطولي الشمال والمحيط الهادئ أجرت تدريبات ضد الغواصات في البحر المتوسط.
وقالت الوزارة إن "السفن القتالية التابعة للأسطول الشمالي، بالتعاون مع سفن أسطول المحيط الهادئ، قامت بمهام مناورة ضد الغواصات في البحر الأبيض المتوسط".
وأوضحت وزارة الدفاع أن المشاركين في التدريب كانو أطقم طراد الصواريخ "مارشال أوستينوف" وفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" و"الأدميرال كولاكوف" بالإضافة إلى سفينة كبيرة مضادة للغواصات تابعة للأسطول الشمالي، وطراد الصواريخ "فارياج" وغواصة الأدميرال "تريبوتس".
ركزت التدريبات على تكتيكات البحث عن الغواصات وتتبعها بطرق مختلفة باستخدام أنظمة "السونار" الموجودة على متن السفينة الحربية.
في المقابل، قامت أطقم طائرات الهليكوبتر "Ka-27" المضادة للغواصات، بإجراء بحث بصري ورادار ومغناطيسي على الغواصات باستخدام معدات الراديو ومحطات السونار الموجودة على متنها.
فرقاطة أدميرال غريغوريفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2021
إرسال الفرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" إلى البحر الأبيض المتوسط
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