https://arabic.sputniknews.com/20220402/الرئاسة-الفلسطينية-التصعيد-الإسرائيلي-يشكل-تحديا-صارخا-للشرعية-الدولية-ومن-شأنه-تفجير-الأوضاع---1060770686.html
الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يشكل تحديا صارخا للشرعية الدولية ومن شأنه تفجير الأوضاع
الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يشكل تحديا صارخا للشرعية الدولية ومن شأنه تفجير الأوضاع
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي، من شأنه تفجير الأوضاع، معتبرةً أن ذلك يشكل تهديدا وتحديا صارخا للشرعية الدولية والقانون الدولي. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T12:17+0000
2022-04-02T12:17+0000
2022-04-02T12:17+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
الاحتلال الإسرائيلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/05/1020030501_0:69:2988:1750_1920x0_80_0_0_7dd945f63d91da78810b4060f96d424d.jpg
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان اليوم السبت، إن "التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي ترافق اليوم مع بداية شهر رمضان الكريم، مرفوض ومدان بشدة، ومن شأنه تفجير الأوضاع"، مضيفا: "في الوقت الذي تسعى فيه أطراف عديدة من أجل ألا يتم التصعيد في شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم إسرائيل بهذا الهجوم المبرمج"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وتابع أن تلك الممارسات "تهدد الأمن والاستقرار والهدوء، إلى جانب استمرار اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك مترافقة مع جرائم المستوطنين اليومية، التي لن تؤدي سوى لخلق مناخ من التوتر وعدم الاستقرار"، موضحا أن "الطريق الوحيد للأمن هو إلزام إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعدم القيام بأية إجراءات أحادية الجانب".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الرئاسة-الفلسطينية-تدين-تصعيد-إسرائيل-في-المسجد-الأقصى-ومخيم-جنين-وتطالب-المجتمع-الدولي-بتحرك-فوري-1060684595.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/05/1020030501_186:0:2821:1976_1920x0_80_0_0_1917a5dac3102e428878a5084782fb58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الاحتلال الإسرائيلي
الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يشكل تحديا صارخا للشرعية الدولية ومن شأنه تفجير الأوضاع
تابعنا عبر
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي، من شأنه تفجير الأوضاع، معتبرةً أن ذلك يشكل تهديدا وتحديا صارخا للشرعية الدولية والقانون الدولي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان اليوم السبت، إن "التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي ترافق اليوم مع بداية شهر رمضان الكريم، مرفوض ومدان بشدة، ومن شأنه تفجير الأوضاع"، مضيفا: "في الوقت الذي تسعى فيه أطراف عديدة من أجل ألا يتم التصعيد في شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم إسرائيل بهذا الهجوم المبرمج"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشار أبو ردينة إلى أن "السياسة الإسرائيلية تشكل تهديدا وتحديا صارخا للشرعية الدولية والقانون الدولي، وعلى قوات الاحتلال التوقف عن كل هذه الممارسات الخطيرة".
وتابع أن تلك الممارسات "تهدد الأمن والاستقرار والهدوء، إلى جانب استمرار اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك مترافقة مع جرائم المستوطنين اليومية، التي لن تؤدي سوى لخلق مناخ من التوتر وعدم الاستقرار"، موضحا أن "الطريق الوحيد للأمن هو إلزام إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعدم القيام بأية إجراءات أحادية الجانب".