https://arabic.sputniknews.com/20220402/الرئيس-الإيراني-نأمل-تعزيز-وحدة-الأمة-الإسلامية-1060784181.html
الرئيس الإيراني: نأمل تعزيز وحدة الأمة الإسلامية
الرئيس الإيراني: نأمل تعزيز وحدة الأمة الإسلامية
أعرب إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، اليوم السبت، عن أمله في تعزيز وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة زمر الفرقة والتكفير، في شهر رمضان المبارك. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
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إيران
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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس الإيراني قد بعث ببرقيات تهنئة منفصلة وجهها إلى نظرائه في البلدان الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال رئيسي إن "نسائم شهر رمضان المبارك بلغتنا مرة أخرى لينال المسلمون وعباد الله الصالحون الفرصة في هذا الشهر المبارك والفياض، شهر نزول القرآن الكريم وتعيين مقدرات الإنسان في ليلة القدر، لبلوغ المراتب السامية بفضل التقوى واجتناب المحرمات وتزكية النفوس وتهذيبها".وجدد الرئيس الإيراني أمله في اتخاذ خطوات مؤثرة على نهج تعزيز الوحدة والتضامن بين صفوف الأمة الاسلامية، خاصة ضد ما أسماه بـ"زمر التفرقة ومنها الإرهاب التفكيري بفضل هذا الشهر المفعم بالرحمة والمغفرة وجهود القادة والمفكرين في البلدان الإسلامية".ونادى إبراهيم رئيسي بتنمية روح التعاطف والتضامن بين الشعوب الإسلامية ومحاولة إزالة الظلم والاضطهاد وإرساء السلام واستتباب الأمن في جميع أرجاء العالم، خاصة في فلسطين.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/رئيسي-إيران-تستضيف-4-ملايين-لاجئ-أفغاني-1060719186.html
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أخبار العالم الآن, إيران
الرئيس الإيراني: نأمل تعزيز وحدة الأمة الإسلامية
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أعرب إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، اليوم السبت، عن أمله في تعزيز وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة زمر الفرقة والتكفير، في شهر رمضان المبارك.
وأفادت وكالة فارس
، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس الإيراني قد بعث ببرقيات تهنئة منفصلة وجهها إلى نظرائه في البلدان الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال رئيسي إن "نسائم شهر رمضان المبارك
بلغتنا مرة أخرى لينال المسلمون وعباد الله الصالحون الفرصة في هذا الشهر المبارك والفياض، شهر نزول القرآن الكريم وتعيين مقدرات الإنسان في ليلة القدر، لبلوغ المراتب السامية بفضل التقوى واجتناب المحرمات وتزكية النفوس وتهذيبها".
وجدد الرئيس الإيراني أمله في اتخاذ خطوات مؤثرة على نهج تعزيز الوحدة والتضامن بين صفوف الأمة الاسلامية، خاصة ضد ما أسماه بـ"زمر التفرقة ومنها الإرهاب التفكيري بفضل هذا الشهر المفعم بالرحمة والمغفرة وجهود القادة والمفكرين في البلدان الإسلامية".
ونادى إبراهيم رئيسي بتنمية روح التعاطف
والتضامن بين الشعوب الإسلامية ومحاولة إزالة الظلم والاضطهاد وإرساء السلام واستتباب الأمن في جميع أرجاء العالم، خاصة في فلسطين.