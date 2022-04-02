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السجن 40 ألف عام لتركي استولى على ملياري دولار
السجن 40 ألف عام لتركي استولى على ملياري دولار
قضت محكمة تركية بسجن الشاب التركي فاروق فاتح أوزر، لمدة تصل لـ40 ألفا و562 عاما بتهمة الاحتيال. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T06:02+0000
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مجتمع
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وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية، فإن المحكمة أصدرت حكمها بحق الشاب يوم الخميس، وتكونت لائحة الاتهام من 268 صفحة، ووقع عليها 21 شخصا، و2027 شخصا كمشتكين.واعتقلت الشرطة 62 شخصا خلال عمليات مداهمة يشتبه بارتباطهم بالشركة، هذا وكانت منصة "ثوديكس" علقت عملياتها للتداول بعدما نشرت رسالة غامضة، تفيد بأنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده. وذكرت تقارير إعلامية أن المنصة أغلقت بينما كان لايزال بحوزتها ملياري دولار من 391 ألف مستثمر.
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مجتمع

السجن 40 ألف عام لتركي استولى على ملياري دولار

06:02 GMT 02.04.2022
© Fotolia / WavebreakMediaMicroمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Fotolia / WavebreakMediaMicro
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قضت محكمة تركية بسجن الشاب التركي فاروق فاتح أوزر، لمدة تصل لـ40 ألفا و562 عاما بتهمة الاحتيال.
وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية، فإن المحكمة أصدرت حكمها بحق الشاب يوم الخميس، وتكونت لائحة الاتهام من 268 صفحة، ووقع عليها 21 شخصا، و2027 شخصا كمشتكين.

وقام أوزر بتأسيس منصة للعملات الرقمية "ثوديكس"، ليهرب لاحقا وبحوزته ملياري دولار من أموال المستثمرين، فأصدرت السلطات التركية لاحقا مذكرة اعتقال دولية بحقه.

واعتقلت الشرطة 62 شخصا خلال عمليات مداهمة يشتبه بارتباطهم بالشركة، هذا وكانت منصة "ثوديكس" علقت عملياتها للتداول بعدما نشرت رسالة غامضة، تفيد بأنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده.
وذكرت تقارير إعلامية أن المنصة أغلقت بينما كان لايزال بحوزتها ملياري دولار من 391 ألف مستثمر.
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