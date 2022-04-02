https://arabic.sputniknews.com/20220402/السجن-40-ألف-عام-لتركي-استولى-على-ملياري-دولار-1060756894.html
السجن 40 ألف عام لتركي استولى على ملياري دولار
السجن 40 ألف عام لتركي استولى على ملياري دولار
قضت محكمة تركية بسجن الشاب التركي فاروق فاتح أوزر، لمدة تصل لـ40 ألفا و562 عاما بتهمة الاحتيال. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T06:02+0000
2022-04-02T06:02+0000
2022-04-02T06:02+0000
مجتمع
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وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية، فإن المحكمة أصدرت حكمها بحق الشاب يوم الخميس، وتكونت لائحة الاتهام من 268 صفحة، ووقع عليها 21 شخصا، و2027 شخصا كمشتكين.واعتقلت الشرطة 62 شخصا خلال عمليات مداهمة يشتبه بارتباطهم بالشركة، هذا وكانت منصة "ثوديكس" علقت عملياتها للتداول بعدما نشرت رسالة غامضة، تفيد بأنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده. وذكرت تقارير إعلامية أن المنصة أغلقت بينما كان لايزال بحوزتها ملياري دولار من 391 ألف مستثمر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
السجن 40 ألف عام لتركي استولى على ملياري دولار
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قضت محكمة تركية بسجن الشاب التركي فاروق فاتح أوزر، لمدة تصل لـ40 ألفا و562 عاما بتهمة الاحتيال.
وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية
، فإن المحكمة أصدرت حكمها بحق الشاب يوم الخميس، وتكونت لائحة الاتهام من 268 صفحة، ووقع عليها 21 شخصا، و2027 شخصا كمشتكين.
وقام أوزر بتأسيس منصة للعملات الرقمية "ثوديكس"، ليهرب لاحقا وبحوزته ملياري دولار من أموال المستثمرين، فأصدرت السلطات التركية لاحقا مذكرة اعتقال دولية بحقه.
واعتقلت الشرطة 62 شخصا خلال عمليات مداهمة يشتبه بارتباطهم
بالشركة، هذا وكانت منصة "ثوديكس" علقت عملياتها للتداول بعدما نشرت رسالة غامضة، تفيد بأنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده.
وذكرت تقارير إعلامية أن المنصة أغلقت بينما كان لايزال بحوزتها ملياري دولار من 391 ألف مستثمر.