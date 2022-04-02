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السيسي يشدد على ضمان تمتع السائحين من كل الجنسيات في مصر بجميع أشكال الرعاية
السيسي يشدد على ضمان تمتع السائحين من كل الجنسيات في مصر بجميع أشكال الرعاية
شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ضمان تمتع السائحين ‏الموجودين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بجميع أشكال الرعاية وحسن الإقامة‎.‎ 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T15:13+0000
2022-04-02T15:13+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، ورئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تناول متابعة "موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها"، وفقا لبيان رسمي من الرئاسة المصرية.ووجّه الرئيس المصري "بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، بما فيها جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية".واستعرض وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع "أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر خلال الفترة الحالية، خاصةً عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، وذلك بالنظر إلى أهمية السوقين الروسي والأوكراني بالنسبة للقطاع السياحي المصري، فضلا عن عرض ما تم من إجراءات مع السائحين العالقين من الجنسيتين حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم، سواء من تحمل مصر تكاليف مد الإقامة والانتقالات، وهو ما كان محل إشادة عالمية على المستويين السياسي والإعلامي".كما شهد اجتماع اليوم "عرض الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لدعم العمل بالمشروعات السياحية في مدينة شرم الشيخ، إلى جانب مستجدات العمل على تحقيق التحول الأخضر ورفع كفاءة شبكة الإنترنت في مختلف الفنادق والمقاصد السياحية".
https://arabic.sputniknews.com/20220305/مصدر-مصري-يكشف-سبب-تعليق-الرحلات-الجوية-إلى-موسكو-1059501516.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

السيسي يشدد على ضمان تمتع السائحين من كل الجنسيات في مصر بجميع أشكال الرعاية

15:13 GMT 02.04.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
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شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ضمان تمتع السائحين ‏الموجودين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بجميع أشكال الرعاية وحسن الإقامة‎.‎
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، ورئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تناول متابعة "موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها"، وفقا لبيان رسمي من الرئاسة المصرية.
ووجّه الرئيس المصري "بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، بما فيها جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية".
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واستعرض وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع "أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر خلال الفترة الحالية، خاصةً عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، وذلك بالنظر إلى أهمية السوقين الروسي والأوكراني بالنسبة للقطاع السياحي المصري، فضلا عن عرض ما تم من إجراءات مع السائحين العالقين من الجنسيتين حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم، سواء من تحمل مصر تكاليف مد الإقامة والانتقالات، وهو ما كان محل إشادة عالمية على المستويين السياسي والإعلامي".
كما شهد اجتماع اليوم "عرض الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لدعم العمل بالمشروعات السياحية في مدينة شرم الشيخ، إلى جانب مستجدات العمل على تحقيق التحول الأخضر ورفع كفاءة شبكة الإنترنت في مختلف الفنادق والمقاصد السياحية".
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