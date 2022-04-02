https://arabic.sputniknews.com/20220402/السيسي-يشدد-على-ضمان-تمتع-السائحين-من-كل-الجنسيات-في-مصر-بجميع-أشكال-الرعاية-1060778154.html

السيسي يشدد على ضمان تمتع السائحين من كل الجنسيات في مصر بجميع أشكال الرعاية

السيسي يشدد على ضمان تمتع السائحين من كل الجنسيات في مصر بجميع أشكال الرعاية

شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ضمان تمتع السائحين ‏الموجودين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بجميع أشكال الرعاية وحسن الإقامة‎.‎ 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T15:13+0000

2022-04-02T15:13+0000

2022-04-02T15:13+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d028b25c645d50b8ec30d7f19aa0de9.jpg

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، ورئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تناول متابعة "موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها"، وفقا لبيان رسمي من الرئاسة المصرية.ووجّه الرئيس المصري "بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، بما فيها جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية".واستعرض وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع "أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر خلال الفترة الحالية، خاصةً عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، وذلك بالنظر إلى أهمية السوقين الروسي والأوكراني بالنسبة للقطاع السياحي المصري، فضلا عن عرض ما تم من إجراءات مع السائحين العالقين من الجنسيتين حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم، سواء من تحمل مصر تكاليف مد الإقامة والانتقالات، وهو ما كان محل إشادة عالمية على المستويين السياسي والإعلامي".كما شهد اجتماع اليوم "عرض الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لدعم العمل بالمشروعات السياحية في مدينة شرم الشيخ، إلى جانب مستجدات العمل على تحقيق التحول الأخضر ورفع كفاءة شبكة الإنترنت في مختلف الفنادق والمقاصد السياحية".

https://arabic.sputniknews.com/20220305/مصدر-مصري-يكشف-سبب-تعليق-الرحلات-الجوية-إلى-موسكو-1059501516.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي