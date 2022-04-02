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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220402/الصين-تنفي-تلقيها-طلبا-رسميا-بأن-تصبح-ضامنة-لأمن-أوكرانيا-1060755817.html
الصين تنفي تلقيها طلبا رسميا بأن تصبح ضامنة لأمن أوكرانيا
الصين تنفي تلقيها طلبا رسميا بأن تصبح ضامنة لأمن أوكرانيا
قال المدير العام لإدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الصينية، وانغ لوتونغ، اليوم السبت، إن بلاده لم تتلق طلبات أوكرانية لتصبح ضامنة لأمنها. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T03:37+0000
2022-04-02T03:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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سبوتنيك. جاءت تصريحات الدبلوماسي الصيني بعدما اقترحت كييف يوم الثلاثاء الماضي، نظاما جديدا للضمانات الأمنية لأوكرانيا.وقال ديفيد أراخامية، عضو الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا، إن كييف تعتبر الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب تركيا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبولندا وإسرائيل، ضامنين لأمن أوكرانيا.في سياق متصل، نفى وانغ لوتونغ، أن تكون الصين تتعمد التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة على أوكرانيا.وقالت رويترز إن تصريحات الدبلوماسي الصيني جاءت بعد يوم من عقد الصين والاتحاد الأوروبي قمة افتراضية طلب خلالها الاتحاد الأوروبي من بكين عدم السماح لموسكو بالتملص من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وأوضح الدبلوماسي الصيني وانغ لوتونغ للصحفيين إن الصين تساهم في الاقتصاد العالمي من خلال مباشرة تجارة طبيعية مع روسيا.
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الصين تنفي تلقيها طلبا رسميا بأن تصبح ضامنة لأمن أوكرانيا

03:37 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinovأثار القصف في مدينة ماريوبول، أوكرانيا 29 مارس 2022
أثار القصف في مدينة ماريوبول، أوكرانيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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قال المدير العام لإدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الصينية، وانغ لوتونغ، اليوم السبت، إن بلاده لم تتلق طلبات أوكرانية لتصبح ضامنة لأمنها.
سبوتنيك. جاءت تصريحات الدبلوماسي الصيني بعدما اقترحت كييف يوم الثلاثاء الماضي، نظاما جديدا للضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وقال ديفيد أراخامية، عضو الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا، إن كييف تعتبر الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب تركيا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبولندا وإسرائيل، ضامنين لأمن أوكرانيا.
من جانبه قال وانغ "لست على علم بأي طلب تم استلامه في هذ الصدد"، وأضاف أن تلك المسألة لم يتم بحثها خلال قمة الجمعة بين الصين والاتحاد الأوروبي.
في سياق متصل، نفى وانغ لوتونغ، أن تكون الصين تتعمد التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة على أوكرانيا.
وقالت رويترز إن تصريحات الدبلوماسي الصيني جاءت بعد يوم من عقد الصين والاتحاد الأوروبي قمة افتراضية طلب خلالها الاتحاد الأوروبي من بكين عدم السماح لموسكو بالتملص من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأوضح الدبلوماسي الصيني وانغ لوتونغ للصحفيين إن الصين تساهم في الاقتصاد العالمي من خلال مباشرة تجارة طبيعية مع روسيا.
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