https://arabic.sputniknews.com/20220402/العراق-يرحب-بإعلان-الهدنة-ووقف-العمليات-العسكرية-داخل-اليمن-1060776340.html
العراق يرحب بإعلان الهدنة ووقف العمليات العسكرية داخل اليمن
العراق يرحب بإعلان الهدنة ووقف العمليات العسكرية داخل اليمن
رحب العراق بإعلان الهدنة ووقف العمليات العسكرية داخل اليمن. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T14:28+0000
2022-04-02T14:28+0000
2022-04-02T14:28+0000
العالم العربي
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ففي بيان نشرته الخارجية العراقية، جاء فيه "الحكومة العراقية ترحب بإعلان الهدنة ووقفِ العمليات العسكرية لمدة شهرين في الداخل اليمني وعلى الحدود اليمنية السعودية".وتابع البيان أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله، من خلال تصميم إطار يهيئ لعملية تفاوضية تضمن سلاما شاملا ومستداما".هذا ورحبت جماعة "أنصار الله" اليمنية بالمبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن لوقف إطلاق النار لمدة شهرين تتوقف بموجبها العمليات العسكرية في البلاد.ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة عن رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام، ترحيبه بالمبادرة الأممية.وذكرت القناة أن "مبادرة الأمم المتحدة تنص على هدنة مدتها شهرين تبدأ في 2 أبريل/ نيسان 2022 وتنتهي في 2 يونيو/ حزيران 2022 قابلة للتمديد".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
العراق يرحب بإعلان الهدنة ووقف العمليات العسكرية داخل اليمن
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رحب العراق بإعلان الهدنة ووقف العمليات العسكرية داخل اليمن.
ففي بيان نشرته الخارجية العراقية، جاء فيه "الحكومة العراقية ترحب بإعلان الهدنة ووقفِ العمليات العسكرية لمدة شهرين في الداخل اليمني وعلى الحدود اليمنية السعودية".
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الإعلام العراقية "وام"، "نثمن جهود ومساعي مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبنيه مبادرة للحوار اليمني - اليمني، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في اليمن؛ ونعرب عن دعمنا للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص والدول المعنية الاخرى، لحل الأزمة والتكريس لنهج الحوار، لما يحمله من فرصة لتحقيق السلام ويؤسس لمنطق جديد ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها".
وتابع البيان أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله، من خلال تصميم إطار يهيئ لعملية تفاوضية تضمن سلاما شاملا ومستداما".
هذا ورحبت جماعة "أنصار الله" اليمنية بالمبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن لوقف إطلاق النار لمدة شهرين تتوقف بموجبها العمليات العسكرية في البلاد.
ونقلت قناة "المسيرة"
التابعة للجماعة عن رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام، ترحيبه بالمبادرة الأممية.
وذكرت القناة أن "مبادرة الأمم المتحدة تنص على هدنة مدتها شهرين تبدأ في 2 أبريل/ نيسان 2022 وتنتهي في 2 يونيو/ حزيران 2022 قابلة للتمديد".